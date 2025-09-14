  • Huế ngày nay Online
Tuyển dụng giáo viên cho Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế

HNN.VN - Theo kế hoạch, UBND TP. Huế sẽ tuyển dụng 10 giáo viên cho Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Cụ thể, sẽ tuyển dụng 10 giáo viên/8 vị trí việc làm, gồm: 1 giáo viên toán, 1 giáo viên lịch sử, 1 giáo viên tiếng Pháp, 1 giáo viên tiếng Nhật, 3 giáo viên giáo dục thể chất, 1 giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh, 1 giáo viên âm nhạc và 1 giáo viên mỹ thuật.

Ứng viên đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định: Có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, trong độ tuổi lao động, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí dự tuyển, đủ sức khỏe và có lý lịch rõ ràng.

Về tiêu chuẩn chuyên môn, ứng viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành sư phạm hoặc loại xuất sắc ở các ngành phù hợp (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) được ưu tiên. Ngoài ra, những người đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế hoặc Olympic sinh viên trong nước và quốc tế cũng được tính điểm cộng khi xét tuyển. Trường hợp có bằng thạc sĩ, tiến sĩ cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn về chuyên ngành đào tạo, độ tuổi và thành tích học tập.

Quy trình tuyển dụng được thực hiện theo hình thức xét tuyển, qua hai vòng. Vòng 1 kiểm tra hồ sơ, điều kiện đăng ký dự tuyển. Ứng viên đạt yêu cầu được tham gia vòng 2, gồm thi nghiệp vụ chuyên ngành, khảo sát trình độ tiếng Anh và tin học.

Đến nay, kết thúc thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển nhưng mới có 5/8 vị trí có ứng viên tham gia. Để bảo đảm đủ chỉ tiêu theo kế hoạch, UBND thành phố thông báo tiếp tục nhận hồ sơ của các cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 26/9 đến 25/10/2025. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; tầng 5, Khu hành chính tập trung TP. Huế, đường Võ Nguyên Giáp. Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến trong quý IV/2025.

MINH HIỀN
