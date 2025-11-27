  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 27/11/2025 14:44

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ quản lý, dạy học

HNN.VN - Ngày 27/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam tổ chức giới thiệu Bộ tài liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ quản lý, dạy học.

Giáo viên tham gia buổi tập huấn ứng dụng AI 

Tại buổi tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên được giới thiệu mục tiêu, cấu trúc và phạm vi áp dụng của bộ tài liệu; các phiên bản in, điện tử, cùng hệ sinh thái học liệu số và nền tảng trợ lý AI tích hợp. Bộ tài liệu cũng nhấn mạnh định hướng tích hợp kiến thức AI trong môn học và hoạt động giáo dục theo Khung năng lực số và Chương trình Trí tuệ nhân tạo mà Bộ GD&ĐT ban hành.

Bộ tài liệu gắn kết với một số điểm mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; vai trò đổi mới của giáo viên trong tổ chức hoạt động học và sự chủ động của nhà trường trong xây dựng kế hoạch giáo dục. Việc ứng dụng AI được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp giáo viên nâng cao hiệu quả thiết kế bài giảng, tổ chức dạy học tích cực và đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực.

Các chuyên gia còn hướng dẫn cách khai thác phiên bản điện tử, sử dụng học liệu số và ứng dụng công cụ AI trong thiết kế bài giảng, quản lý lớp học, hỗ trợ kiểm tra - đánh giá học sinh. Nhiều tình huống thực tiễn được minh họa, giúp giáo viên thực hành trực tiếp trên máy tính.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Nâng caonăng lựcứng dụngAIgiáo viên
