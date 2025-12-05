Thuyên chuyển giáo viên: Giảm thừa - thiếu, thuận lợi cho thầy, cô

Niềm vui của cô giáo Nguyễn Thị Lụa khi được dạy gần nhà

Chủ trương nhân văn

Sau gần 2 tháng chuyển công tác đến Trường THCS Chu Văn An (phường Vỹ Dạ), cô Nguyễn Thị Lụa, giáo viên môn tiếng Anh vẫn không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến việc được thuyên chuyển về dạy gần nhà. Với cô, sau 25 năm gắn bó với nghề giáo, đây là một bước ngoặt lớn. Cô Lụa kể, khi nghe thông báo về chủ trương thuyên chuyển tự nguyện của Sở GD&ĐT, cô viết đơn và chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất về Trường THCS Chu Văn An, cách nhà khoảng 500m. Không dám kỳ vọng nhiều nên khi biết kết quả, cô Lụa thực sự bất ngờ và mừng rơi nước mắt.

Ngày được Sở GD&ĐT trao quyết định thuyên chuyển, cô Nguyễn Thị Lụa là một trong những người xúc động nhất. Cả hai lần trò chuyện với chúng tôi, khi nhận quyết định và khi đã bắt đầu dạy ở ngôi trường mới, cô đều không kìm được nước mắt vì niềm vui quá lớn. Cô tâm sự: “Trước đây, tôi công tác tại Trường THCS Phú Thuận (phường Thuận An). Những ngày mưa gió, tôi phải vượt quãng đường xa đến trường, khi còn trẻ thì còn cố được, nhưng giờ đã lớn tuổi nên rất vất vả. Tôi thật sự biết ơn lãnh đạo Sở GD&ĐT đã có chính sách nhân văn, thấu hiểu và công tâm. Giờ tôi có thêm thời gian và điều kiện thuận lợi để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ”.

Nhiều năm qua, thầy Võ Văn Khoa - giáo viên môn địa lý Trường TH&THCS Lâm Mộng Quang (xã Vinh Lộc) mỗi ngày phải vượt quãng đường gần 60km để đến trường và về nhà. Những ngày mưa bão, nhiều đoạn đường sạt lở khiến việc đi lại càng thêm nguy hiểm. Nay được thuyên chuyển về Trường THCS Lộc Vĩnh (xã Chân Mây - Lăng Cô) theo nguyện vọng, quãng đường di chuyển được rút ngắn khoảng 12km mỗi ngày, phần nào giúp thầy Khoa giảm bớt vất vả sau nhiều năm gắn bó với nghề.

Thầy Khoa chia sẻ: “Tôi rất cảm kích vì chính sách thuyên chuyển tự nguyện của Sở GD&ĐT, tạo điều kiện để giáo viên được công tác gần nhà, giảm vất vả đi lại và đảm bảo sức khỏe. Về trường mới, tôi được Ban Giám hiệu hỗ trợ, hướng dẫn rất tận tình, chu đáo”.

Trong đợt luân chuyển này, Trường THCS Chu Văn An được tiếp nhận 2 giáo viên, góp phần giúp trường tháo gỡ phần nào khó khăn về thiếu giáo viên trong năm học này. Cô Lê Thị Hồng Giang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện trường có 61 lớp học nhưng còn thiếu tới 16 giáo viên, vì vậy rất mong sớm được bổ sung thêm nhân lực. Với những thầy cô mới về trường, Ban Giám hiệu luôn tạo điều kiện thuận lợi để các giáo viên nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và yên tâm công tác.

Giải quyết bài toán thừa - thiếu giáo viên

Hiện toàn thành phố thiếu hơn 1.000 giáo viên, trong khi vẫn có khoảng 100 giáo viên thừa ở một số trường. Thực hiện chủ trương sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là các nghị định và thông tư của Bộ GD&ĐT giao việc tuyển dụng, luân chuyển, biệt phái giáo viên về Sở GD&ĐT quản lý, Sở thực hiện rà soát ngay đội ngũ biên chế của từng cơ sở giáo dục để thực hiện các giải pháp phù hợp, giải quyết vấn đề thừa - thiếu giáo viên cục bộ tồn tại nhiều năm nay.

Việc điều động, thuyên chuyển viên chức giáo dục được thực hiện theo tinh thần Công văn số 4096/SGDĐT-TCCB ngày 25/9/2025 của Giám đốc Sở GD&ĐT, nhằm đảm bảo sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên một cách hợp lý, công bằng, đúng quy định, phù hợp với nguyện vọng, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, nhân viên và tình hình thực tế tại các đơn vị trường học.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân nhấn mạnh, công tác thuyên chuyển giáo viên là hoạt động có ý nghĩa nhân văn và mang tính chiến lược lâu dài, hướng tới bảo đảm sự cân đối về nhân sự giữa các trường, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Đồng thời, mở ra cơ hội để đội ngũ viên chức được rèn luyện, trải nghiệm, phát huy năng lực ở môi trường công tác mới, nhất là yên tâm công tác khi được chuyển về gần nhà.

Việc thuyên chuyển viên chức được thực hiện từ bố trí giáo viên trường thừa sang trường thiếu trên tinh thần tự nguyện của giáo viên không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới trong công tác quản lý, điều hành của ngành giáo dục mà còn khẳng định quyết tâm của toàn ngành trong việc xây dựng đội ngũ nhà giáo vững vàng về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức và linh hoạt trong thích ứng với mô hình quản lý mới. Đây là một trong những nội dung trọng tâm về xây dựng đội ngũ nhà giáo mà Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo hướng đến.