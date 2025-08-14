Giải quyết bài toán thiếu giáo viên cho năm học mới

Các em học sinh tham gia một cuộc thi về STEM. Ảnh minh họa

Thiếu hơn 1.000 giáo viên

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Sở Nội vụ rà soát biên chế ngành giáo dục trên địa bàn thành phố. Kết quả cho thấy, chiếu theo định mức quy định tại các thông tư, hiện TP. Huế đang thiếu 1.009 biên chế giáo viên ở tất cả các cấp học.

Ở cấp học mầm non, tất cả các trường hiện thiếu biên chế so với định mức quy định tại Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, có hiệu lực từ ngày 16/12/2023. Đối với tiểu học, vẫn có tình trạng thừa - thiếu cục bộ các môn học đặc thù ở một số đơn vị và thiếu giáo viên 1-1.

Ở cấp trung học cơ sở (THCS), việc thiếu giáo viên tập trung ở các đơn vị trực thuộc các địa bàn (các đơn vị hành chính trước ngày 1/7/2025), như: Quận Thuận Hóa, quận Phú Xuân, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc và một số xã vùng cao huyện A Lưới. Trong khi đó, một số nơi lại thừa giáo viên, như thị xã Phong Điền, huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền.

Các cơ sở giáo dục trung học phổ thông (THPT) trực thuộc Sở GD&ĐT hầu hết đều thiếu giáo viên so với định mức quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập, có hiệu lực ngày 16/12/2023.

Theo Sở GD&ĐT, việc bố trí giáo viên chưa đủ so với định mức quy định đối với các cấp học trên địa bàn thành phố gây ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ giữa các bộ môn, đơn vị chưa được khắc phục triệt để. Hiện nay, các cơ sở giáo dục thiếu giáo viên gặp khó khăn trong việc hợp đồng.

Giải quyết khó khăn

Tại hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025, bà Hồ Thị Liên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT cho rằng, nguyên nhân chính đến từ quy định tinh giản biên chế khiến số lượng giáo viên phân bổ cho các trường không đủ theo định mức. Thành phố chưa có cơ chế điều động giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu và một số đơn vị không thể trả lương hợp đồng do thiếu nguồn kinh phí.

Hiện nay, UBND TP. Huế chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông cho năm học 2025 - 2026 với 145 biên chế phân bổ theo các cấp học. Trong đó, mầm non: 79 biên chế, tiểu học: 52 biên chế, THCS: 12 biên chế và THPT: 2 biên chế. Ưu tiên bố trí kịp thời giáo viên cho các địa bàn khó khăn, trường thiếu giáo viên nhiều, đặc biệt là các môn học mới.

Với số giáo viên còn thiếu, ngành giáo dục gặp khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí đội ngũ, đặc biệt có trường thiếu đến 8 - 10 giáo viên. Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT, nếu hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực ngày 22/2/2023 cũng không phù hợp, không thể duy trì lâu dài, vì khó tìm người giỏi chuyên môn nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Tân đề xuất, trước mắt, Sở GD&ĐT xin ý kiến UBND thành phố cho phép ngành giáo dục điều tiết giáo viên trong các trường học dạy thừa giờ để đảm bảo cân đối nguồn lực trong điều kiện thiếu giáo viên. Thù lao được trả theo mức thấp nhất của định biên hiện tại. Sau khi có chủ trương của Trung ương về bổ sung biên chế cho các địa phương, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu UBND thành phố tiếp tục tuyển dụng.

Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP. Huế khóa VIII diễn ra trong tháng 7/2025, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế lưu ý, không áp dụng hợp đồng theo Nghị định 111 đối với giáo viên do đặc thù công việc yêu cầu sự gắn bó lâu dài và chuyên môn vững. Thành phố sẽ tuyển dụng đủ số biên chế được Trung ương phân bổ, trước mắt là 145 biên chế. Việc điều tiết giáo viên dạy thêm giờ chỉ thực hiện khi đúng quy định. Ngành giáo dục xem xét tổng thể để điều phối hợp lý, bảo đảm quyền lợi của giáo viên và duy trì chất lượng giáo dục.

Chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026, Sở GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục nghiên cứu cơ cấu lại tổ hợp môn để chủ động sắp xếp, bố trí đội ngũ hiệu quả nhất trong tình hình biên chế khó khăn như hiện nay. Ngành cũng sẽ rà soát điều chuyển giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ phù hợp; điều chuyển giáo viên dạy liên trường góp phần bảo đảm ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục giữa các vùng miền. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế cho ngành giáo dục.

Mục tiêu của ngành giáo dục trong năm học tới không chỉ là khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ nhà giáo ổn định, chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.