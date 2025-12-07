  • Huế ngày nay Online
Cảnh báo tình trạng thiếu nước ngọt toàn cầu

ClockChủ Nhật, 14/12/2025 10:01
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo, trong những năm gần đây, tình trạng khai thác nước ngọt gia tăng ở một số khu vực, làm tăng áp lực lên các lưu vực sông và tầng chứa nước.

 Iran đối mặt cuộc khủng hoảng thiếu nước nghiêm trọng. (Ảnh WANA)

Nông nghiệp vẫn là lĩnh vực tiêu thụ nước nhiều nhất, chiếm khoảng 72% tổng lượng nước ngọt được sử dụng trên toàn cầu. Tiếp theo là các ngành công nghiệp và dịch vụ với tỷ lệ lần lượt là 15% và 13%.

FAO cảnh báo về nguy cơ khan hiếm nước tại những quốc gia có tốc độ khai thác vượt quá nguồn nước được tái tạo. Các khu vực như Bắc Phi, Nam Á và Tây Á có nguồn nước ngọt trên bình quân đầu người thấp nhất.

Tại Bắc Phi, lượng nước ngọt bình quân đầu người thuộc hàng thấp nhất thế giới, trong khi lượng nước khai thác đã tăng 16% trong 10 năm qua. Ở Tây Á, bao gồm hầu hết các nước Trung Đông, tăng trưởng dân số nhanh và nhu cầu về nông nghiệp đã góp phần làm tăng áp lực lên nguồn cung vốn hạn chế.

Trong khi đó, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar và Yemen nằm trong số những quốc gia có tổng lượng nước tái tạo thấp nhất. Thiếu hụt nguồn nước ngọt đã trở thành một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với nhiều quốc gia.

Áp lực ngày càng tăng đối với nguồn nước không chỉ đe dọa an ninh lương thực toàn cầu, mà cả các hệ sinh thái thủy sinh. Các chuyên gia cho rằng, tình trạng khan hiếm nước ngọt cần sớm được giải quyết nhằm hiện thực hóa Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc về bảo đảm nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: cảnh báotình trạngthiếu nước ngọttoàn cầu
