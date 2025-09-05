Tuyển dụng 145 giáo viên trong năm học 2025 - 2026

Giáo viên mầm non chiếm số lượng lớn nhất trong đợt tuyển dụng năm học 2025-2026



Theo đó, năm học 2025-2026 sẽ tuyển dụng 145 chỉ tiêu, trong đó có 79 giáo viên mầm non hạng III, 52 giáo viên tiểu học hạng III, 12 giáo viên trung học cơ sở (THCS) hạng III và 2 giáo viên trung học phổ thông (THPT) hạng III.

Người dự tuyển phải có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, trong độ tuổi lao động, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe và đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm.

Về trình độ chuyên môn, giáo viên mầm non cần có bằng cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên tiểu học có bằng cử nhân sư phạm trở lên; giáo viên THCS và THPT có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp kèm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Ngoài ra, ứng viên phải có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp, sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành.

Kỳ tuyển dụng được tổ chức theo hình thức thi tuyển, gồm 2 vòng. Vòng 1 thi kiểm tra kiến thức chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính. Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được thi tiếp vòng 2. Vòng 2 thi vấn đáp về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Phiếu đăng ký dự tuyển được tiếp nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo (hue.edu.vn). Ứng viên nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo, tầng 6, Khu hành chính tập trung TP. Huế. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong quý IV/2025.

Sau cuộc họp với UBND các xã, phường về công tác quản lý cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thống nhất các giải pháp trước mắt để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại các cơ sở giáo dục đầu năm học 2025 - 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ điều tiết giáo viên một cách hợp lý

Hiện nay, số lượng giáo viên theo định mức thiếu so với số giao năm học 2024-2025 là 728 viên chức, trong đó, mầm non thiếu 218 giáo viên, tiểu học thiếu 307 giáo viên, trung học cơ sở thiếu 47 giáo viên và trung học phổ thông thiếu 156 giáo viên.

Trước mắt, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại các cơ sở giáo dục đầu năm học 2025 - 2026, Sở GD&ĐT thống nhất các giải pháp sau: Thực hiện chủ trương về giữ nguyên hiện trạng các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo Kết luận số 137-KL/TW năm 2025 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 9/5/2025 của Chính phủ, Công văn số 1581/BGDĐT-GDPT ngày 8/4/2025 của Bộ GD&ĐT về việc bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập tại các đơn vị hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong quá trình sắp xếp, Sở GD&ĐT không giải quyết nguyện vọng thuyên chuyển giáo viên trong năm 2025 và chỉ sẽ thực hiện sau thời điểm ngày 1/1/2026 khi Luật Nhà giáo có hiệu lực thi hành.

Đối với việc điều tiết giáo viên dạy liên trường, biệt phái, thực hiện Công văn số 4798/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 15/8/2025 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT chuyển dữ liệu thống kê đội ngũ của từng trường về các xã, phường. Trên cơ sở căn cứ đề xuất của các xã, phường, Sở sẽ phối hợp thống nhất để điều tiết giáo viên một cách hợp lý, trên tinh thần khắc phục khó khăn về thiếu hụt trước mắt, nhưng hạn chế ảnh hưởng nhiều đến đội ngũ.

Hiệu trưởng các trường tham mưu đề xuất về cử giáo viên biệt phái, dạy liên trường xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp điều kiện và chuyên môn công tác của giáo viên; đồng thời, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình thực hiện.

Về bổ sung biên chế giáo viên, căn cứ Quyết định số 3220-QĐ/BTCTW ngày 11/11/2024 của Ban Tổ chức Trung ương giao và kết quả rà soát đội ngũ tại các trường do Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ tổng hợp, Sở GD&ĐT tổ chức tuyển dụng và phân bổ biên chế về các trường, ưu tiên tuyển đối với các môn dạy nhiều tiết/tuần và các trường thiếu nhiều giáo viên. Số giáo viên thiếu còn lại sẽ tổng hợp trình HĐND thành phố phê duyệt giao số lượng hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.