UVTW Đảng, Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn kết luận buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ GD&ĐT. Về phía TP. Huế có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát huy tiềm lực, khắc phục hạn chế

Báo cáo tại buổi làm việc, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc Đại học Huế cho biết, thành lập năm 1957, Đại học Huế hiện có 8 trường đại học thành viên, 3.669 viên chức, người lao động và khoảng 86.000 người học. Hệ thống đào tạo 147 ngành đại học, 90 ngành thạc sĩ và 50 ngành tiến sĩ, với 945 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trong giai đoạn 2021 - 2026, Đại học Huế triển khai 754 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, hình thành 56 nhóm nghiên cứu, thực hiện 44 hợp đồng chuyển giao công nghệ với doanh thu hơn 6,5 tỷ đồng. Đến nay, có 65 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định, trong đó 6 chương trình đạt chuẩn AUN-QA. Hợp tác quốc tế được mở rộng với 278 biên bản ghi nhớ và 22 dự án do nước ngoài tài trợ.

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ và năng lực nghiên cứu vẫn còn những hạn chế. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ mới đạt 48,68%, thấp hơn mục tiêu 60%. Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, hạ tầng nghiên cứu chưa đồng bộ; cơ chế thu hút chuyên gia còn hạn chế.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Đại học Huế kiến nghị ưu tiên đầu tư hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm dùng chung, chuyển đổi số và Trung tâm Công nghệ sinh học; phát triển các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bán dẫn, logistics và công nghệ sinh học. Đơn vị cũng đề xuất phát triển Trường Đại học Y - Dược và Bệnh viện Trường theo mô hình kết hợp đào tạo, nghiên cứu với khám, chữa bệnh.

Từ thực tiễn hoạt động, đại diện các trường thành viên kiến nghị Bộ GD&ĐT và thành phố hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng giảng viên, nhất là nhân lực chất lượng cao. Các trường cũng đề xuất chính sách miễn, giảm học phí đối với sinh viên ngành nông, lâm nghiệp nhằm thu hút người học, đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Một số kiến nghị tập trung vào đầu tư, nâng cấp phòng thí nghiệm, không gian nghiên cứu, sáng tạo nghệ thuật và các công trình xuống cấp. Việc đầu tư không chỉ nhằm bảo đảm an toàn trong dạy và học mà còn góp phần gìn giữ những công trình có giá trị kiến trúc của Huế. Bên cạnh đó, các trường mong muốn tăng cường liên kết với doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên thực hành, thực tập và tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hiếu

Gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu địa phương

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh đào tạo nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Huế. Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, cơ cấu kinh tế chuyển dịch, nhiều ngành nghề và công nghệ mới phát triển, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, Đại học Huế cần bám sát định hướng phát triển của địa phương, chủ động dự báo nhu cầu, đổi mới chương trình và phương thức đào tạo. Chất lượng đào tạo phải được đo bằng khả năng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, trong đó sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc phù hợp với chuyên môn. Thành phố mong muốn tổ chức tọa đàm với sự tham gia của nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý để trao đổi sâu về vấn đề này.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng đề nghị Đại học Huế tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và chính quyền theo mô hình liên kết ba nhà; chú trọng nghiên cứu ứng dụng, giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương. Với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực, Đại học Huế cần phát huy vai trò tư vấn, phản biện và đề xuất chính sách, nhất là trong xây dựng đô thị di sản, đô thị văn hóa, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Thành phố mong muốn các trường thành viên tham gia trực tiếp hơn vào phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các đơn vị nghiên cứu, câu lạc bộ khởi nghiệp trong sinh viên. Địa phương sẵn sàng hợp tác, đặt hàng và hỗ trợ những mô hình có khả năng tạo ra sản phẩm, giá trị cụ thể.

Về nguồn lực đầu tư, trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, thành phố và Đại học Huế cần nghiên cứu cơ chế huy động, khai thác hiệu quả nguồn lực từ các trường thành viên để tái đầu tư cho đào tạo, nghiên cứu và phát triển.

Giám đốc Đại học Huế Nguyễn Vũ Quốc Huy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hiếu

Đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao vị trí, vai trò và truyền thống của Đại học Huế trong hệ thống giáo dục đại học cả nước. Theo Bộ trưởng, Nghị quyết 71 - NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/CP mở ra những định hướng quan trọng, đặt ra yêu cầu mới đối với các cơ sở giáo dục đại học trên hai trụ cột đào tạo và nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Đây là cơ hội để Đại học Huế phát huy tiềm lực, đóng góp thiết thực cho thành phố, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Bộ trưởng yêu cầu Đại học Huế đổi mới tư duy, xác định rõ sứ mệnh, mục tiêu và trách nhiệm quốc gia của một đại học vùng. Chiến lược phát triển không thể chỉ xuất phát từ nhu cầu nội tại của từng trường mà phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước và khu vực. Đại học Huế cần nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh, bản sắc riêng, những lĩnh vực có thể tạo ra giá trị khác biệt; đồng thời xác định cụ thể khả năng đóng góp trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Đối với những kiến nghị về đầu tư, nhân lực và cơ sở vật chất, Bộ trưởng lưu ý cần gắn với mục tiêu, hiệu quả và trách nhiệm cụ thể. Các trường phải rà soát, tận dụng tốt hơn những cơ chế, chính sách và quyền tự chủ đã được quy định; chủ động xây dựng các đề án, dự án khả thi thay vì chỉ trông chờ vào nguồn lực ngân sách nhà nước.

Trong đào tạo, Đại học Huế cần đánh giá sát nhu cầu của thành phố, doanh nghiệp và thị trường lao động; xây dựng dữ liệu về việc làm, chất lượng sinh viên sau tốt nghiệp để làm cơ sở điều chỉnh chương trình, ngành nghề và phương thức đào tạo. Việc phát triển đội ngũ, thu hút nhân tài cũng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với đặc thù từng ngành.

Với nghiên cứu khoa học và đầu tư cơ sở vật chất, Bộ trưởng đề nghị lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, tập trung nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đổi mới quản trị toàn hệ thống theo hướng thống nhất, tinh gọn, hiệu quả. Đại học Huế cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa đại học vùng và các trường thành viên. Những hoạt động có thể dùng chung như quản trị, tài chính, tổ chức, tuyển sinh, đào tạo và dịch vụ hỗ trợ cần được nghiên cứu tổ chức tập trung, tránh trùng lặp, giảm đầu mối, tiết kiệm nguồn lực. Qua đó, các trường thành viên có điều kiện tập trung cho chuyên môn, phát huy thế mạnh và thực hiện sứ mệnh riêng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, tự chủ đại học phải đi đôi với trách nhiệm giải trình và năng lực quản trị. Đại học Huế cần tạo điều kiện để giảng viên, nhà khoa học phát huy năng lực, thích ứng với sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo; đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có, tạo dấu ấn riêng trong đào tạo và nghiên cứu, khẳng định vai trò của một đại học vùng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước và khu vực.