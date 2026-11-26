Đầu bếp Võ Khắc Linh nhận giải quán quân Top Chef Việt Nam 2026. Ảnh: NVCC

Đưa món Huế vào cuộc thi

Võ Khắc Linh, Quán quân Top Chef Việt Nam 2026, bén duyên với nghề bếp khi còn là sinh viên. Trong đêm chung kết Top Chef Việt Nam 2026, Võ Khắc Linh giới thiệu thực đơn “Y mỹ thực”, lấy cảm hứng từ ẩm thực cung đình Triều Nguyễn. Thực đơn gồm ba món, lần lượt là nem sâm cầm, cháo ngự vị và sương sâm tổ yến.

Giám khảo chính Kim Oanh đánh giá cao hướng tiếp cận này: “Set này của chef Linh có một sự kết nối, dẫn dắt từ khai vị đến món chính và món tráng miệng. Nó rất thanh tao, rất Huế. Bạn rất thông minh khi đi theo hướng rất là văn hóa. Tôi thấy đó là thế mạnh của bạn trong cuộc thi Top Chef năm nay”.

Khi chuẩn bị thực đơn, Linh tìm gặp anh Trần Thanh Quang, người nghiên cứu và phục dựng ẩm thực cung đình Huế, để tìm hiểu thêm về nguyên liệu truyền thống và ý nghĩa của chúng trong các món ăn. Từ những gợi mở của anh Trần Thanh Quang nói, Khắc Linh lựa chọn cách kể câu chuyện ẩm thực cung đình bằng góc nhìn của người trẻ. Với anh, một món ăn không chỉ cần ngon hay đẹp mắt, mà còn phải truyền tải được ý tưởng phía sau.

Cách tiếp cận ấy được thể hiện qua phản hồi của ông Gregory Philippe, Phó Tổng Quản lý Hotel des Arts Saigon - MGallery Collection, sau khi thưởng thức món ăn. Từng sống nhiều năm ở châu Á, đặc biệt là Hong Kong, nơi hải sâm là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực, ông cho biết trước đây mình chưa thực sự yêu thích món ăn này. “Vậy mà hôm nay, bạn đã khiến tôi thực sự thích hải sâm”, ông nhận xét, đồng thời đánh giá cao sự kết nối hài hòa giữa các thành phần trong món ăn.

Tuy nhiên, câu chuyện sáng tạo của Khắc Linh không chỉ bắt đầu từ những nguyên liệu đắt giá hay kỹ thuật cầu kỳ. Nguồn cảm hứng đôi khi đến từ những điều rất gần gũi trong ký ức gia đình, như: hũ muối sả, muối mè hay nồi cá nục kho đậm vị.

Từ món ăn quen thuộc ấy, Linh nảy ra ý tưởng đưa cá nục kho lên chiếc bánh pizza. Trước đó, khi làm việc với một đầu bếp Italia, anh đã có cơ hội học những nguyên tắc cơ bản của pizza truyền thống. Với anh, pizza có thể trở thành một “tấm hộ chiếu” giúp thực khách dễ dàng tiếp cận và khám phá những nguyên liệu bản địa.

Qua chiếc bánh mang phong cách Italia, Linh muốn giới thiệu rằng Huế có nhiều nguyên liệu quen thuộc và hoàn toàn có thể tạo nên những kết hợp thú vị với món ăn truyền thống của một nền ẩm thực khác.

Linh nhận thấy cá nục kho kiểu Huế có đặc trưng riêng: miếng cá được kho săn chắc, khá khô và thấm vị. Hương vị ấy gợi cho anh sự liên tưởng đến cá muối trong ẩm thực Italia. “Linh thử kho cá giống như mẹ mình trước đây, sau đó đặt lên chiếc bánh pizza đang làm. Nó như sinh ra là có nhau vậy”, anh nói.

Năm 2025, tại cuộc thi Đầu bếp Tài năng Việt Nam lần thứ III ở Hà Nội, Khắc Linh giành hai Huy chương Vàng với pizza cá nục và pizza chuối, cùng một Huy chương Bạc với pizza mít kho sả ở nội dung tranh Cúp Real California Milk Pizza Challenge.

Thực đơn “Y mỹ thực” do chef Võ Khắc Linh thực hiện trong đêm chung kết Top Chef Việt Nam 2026.

Giữ gốc để đi xa

Năm 2023, Linh dừng bước ở vòng tuyển chọn Top Chef Việt Nam. Sau lần ấy, anh nhìn lại cách mình làm nghề. Ba năm sau, khi trở lại cuộc thi, điều Linh muốn thể hiện không chỉ là khả năng nấu nướng, mà còn là câu chuyện về văn hóa ẩm thực Việt Nam qua góc nhìn của một đầu bếp trẻ. Trong thử thách lấy cảm hứng từ bức tranh “Mục đồng chăn trâu” của họa sĩ Thành Chương, Linh không chỉ tái hiện màu sắc, mà còn hướng đến tinh thần làng quê Việt Nam trong món ăn.

Theo Linh, kỹ thuật hiện đại có thể giúp món ăn hoàn thiện hơn, nhưng không nên lấn át bản sắc vốn có. Anh cho rằng đưa ẩm thực Việt ra thế giới không đồng nghĩa với việc biến món ăn Việt thành một sản phẩm mang phong cách phương Tây.

Sau danh hiệu Quán quân Top Chef Việt Nam 2026, Khắc Linh muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về ẩm thực Huế, khai thác nguyên liệu bản địa và thử nghiệm những cách kết hợp mới. Xa hơn, anh hướng đến việc phát triển ẩm thực cao cấp (Fine Dining) từ nền tảng ẩm thực Việt, đưa những nguyên liệu, hương vị và câu chuyện văn hóa bản địa vào không gian ẩm thực cao cấp bằng kỹ thuật chế biến và cách trình bày hiện đại.