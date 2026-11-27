Sinh viên Đại học Huế được nhận học bổng Vì ngày mai tươi sáng năm 2026.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Huế, lãnh đạo Đại học Huế và các trường thành viên, đại diện tổ chức Children of Vietnam tại Việt Nam, cùng cán bộ phụ trách chương trình, giảng viên và sinh viên thụ hưởng học bổng.

Mỗi suất học bổng dự kiến trị giá 32 triệu đồng/năm và được duy trì trong suốt khóa học. Nguồn hỗ trợ này góp phần giảm bớt áp lực tài chính, giúp sinh viên yên tâm học tập, đầu tư cho các hoạt động thực hành, nghiên cứu khoa học và phát triển năng lực chuyên môn.

Riêng đối với sinh viên Trường Kỹ thuật và Công nghệ, sự hỗ trợ này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ đòi hỏi người học không ngừng tích lũy kiến thức chuyên môn, tham gia thực hành, thí nghiệm và nghiên cứu khoa học. Việc được đồng hành từ năm học đầu tiên sẽ tạo thêm điều kiện để sinh viên phát huy năng lực, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và từng bước tiếp cận những yêu cầu của thị trường lao động.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, Bright Scholars còn hướng đến đồng hành lâu dài với sinh viên thông qua các hoạt động định hướng, giao lưu, phát triển kỹ năng và mở rộng mạng lưới kết nối. Trong khuôn khổ chương trình, các tân sinh viên được tìm hiểu về sứ mệnh, giá trị cốt lõi của học bổng, tham gia khảo sát đầu vào và sinh hoạt chuyên đề về phát triển bốn nguồn vốn cá nhân, gồm vốn kinh tế, vốn xã hội, vốn văn hóa và vốn biểu tượng.

Thông qua chương trình, Đại học Huế và tổ chức Children of Vietnam tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác trong hỗ trợ giáo dục, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện.