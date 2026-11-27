Chuyên gia chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tận dụng RCEP.

Theo kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, dù hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm đến 97,3% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, tuy nhiên tỷ trọng đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu chỉ ước đạt khoảng 18%. Năm 2025, tỷ lệ tận dụng ưu đãi tính theo giấy chứng nhận xuất xứ RCEP chỉ đạt 1,6%, giảm so với mức 1,83% của năm trước.

Qua khảo sát thực tế của đơn vị trong năm 2026 cũng cho thấy rào cản lớn nhất hiện nay là các (DNNVV) đang thiếu hụt thông tin. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ giữa doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp còn chênh lệch; liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI vẫn hạn chế.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp đến từ Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị đã chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tận dụng RCEP. Trong đó, tập trung tăng cường tư vấn về ưu đãi thuế quan, quy tắc xuất xứ; cải thiện khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ; thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp FDI, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, chính sách hỗ trợ xuất khẩu và kinh nghiệm thực tiễn tận dụng các FTA.

Các đại biểu cũng trao đổi, đề xuất bốn nhóm giải pháp trọng tâm: Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và tư vấn; đổi mới chương trình hỗ trợ DNNVV; tăng cường liên kết với doanh nghiệp FDI; nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi giá trị.

Hội thảo góp phần kết nối nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, cung cấp luận cứ phục vụ hoàn thiện chính sách hỗ trợ (DNNVV). Qua đó, phát huy vai trò của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trong tư vấn chính sách và đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng đến chuyển hóa cơ hội từ RCEP thành lợi ích kinh tế thiết thực, thúc đẩy hội nhập và phát triển bền vững.