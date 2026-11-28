Học sinh trải nghiệm không gian di sản.

Các giáo viên được giới thiệu hệ thống học liệu số về văn hóa, lịch sử, địa lí và di sản văn hóa với nhiều hình thức như tranh ảnh, video, bài giảng, ngân hàng câu hỏi, mô hình 3D và công nghệ thực tế ảo 360 độ; đồng thời được hướng dẫn cách truy cập, khai thác, lựa chọn tư liệu phù hợp với nội dung bài học và đối tượng học sinh.

Một số sản phẩm học liệu số được giới thiệu như không gian thực tế ảo Bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mô hình 3D về cổ vật cung đình Huế, thẻ học liệu về Hoàng thành Thăng Long, phố cổ Hội An, video về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Thông qua các học liệu này, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh tìm hiểu, khám phá di sản ngay tại lớp học, tăng tính trực quan và hứng thú học tập.

Các giáo viên cũng tập trung rà soát yêu cầu cần đạt của chương trình môn học, xác định những nội dung, chủ đề có thể tích hợp giáo dục di sản; thực hành xây dựng kế hoạch giáo dục môn học và thiết kế hoạt động dạy học có sử dụng học liệu số. Theo chương trình, việc dạy học thực nghiệm sẽ được tổ chức tại một số trường THCS và THPT tại TP. Huế.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Cánh diều miền Nam và Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Giáo dục Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên đề giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông năm học 2026 - 2027.

Chương trình hướng tới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên giới thiệu những vấn đề chung về ứng dụng AI trong hỗ trợ hoạt động dạy học; định hướng nội dung, phương pháp giáo dục AI cho học sinh phổ thông và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai tại các trường.

Bên cạnh việc tiếp cận các nội dung chuyên đề, giáo viên được hướng dẫn, trực tiếp thực hành ứng dụng AI để xây dựng kế hoạch bài dạy, thiết kế bài giảng đối với các bài học thuộc nội dung cốt lõi của chương trình giáo dục AI; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề liên quan đến chuyên môn, phương pháp tổ chức dạy học.

Hoạt động tập huấn nhằm nâng cao năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ giáo viên, giúp các trường chủ động triển khai nội dung giáo dục AI phù hợp với từng cấp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.