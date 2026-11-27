Sinh viên Trường Đại học Sư phạm tích cực hỗ trợ chính quyền về chuyển đổi số.

"Cầm tay chỉ việc"

Trong đợt ra quân tại phường Kim Long, đội hình “Sinh viên số” do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế triển khai tập trung vào hai việc: Hỗ trợ cán bộ phường chuẩn hóa dữ liệu và hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Với các nhóm nhiệm vụ số hóa được triển khai, sinh viên đã trực tiếp phối hợp cùng cán bộ địa phương rà soát, đối chiếu và cập nhật thông tin. Từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng tin học đến khả năng xử lý số liệu, các bạn từng bước tham gia vào những công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và tuân thủ quy trình nghiệp vụ.

Sinh viên hỗ trợ nhập liệu hồ sơ đảng viên và thông tin sức khỏe của người dân theo phân công của cán bộ phường. Đồng thời, hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin trên VNeID, đề nghị điều chỉnh khi phát hiện sai lệch và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Với người cao tuổi, sinh viên hướng dẫn từng bước để họ dễ thao tác trên điện thoại.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Thực tế triển khai cho thấy, bên cạnh những thuận lợi, đội hình “Sinh viên số” cũng gặp không ít trở ngại. Theo sinh viên Võ Phạm Hoàng Thắng, lớp Quốc phòng - An ninh, khóa 2025 - 2029, Đội trưởng Đội Cờ đỏ, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, khó khăn lớn nhất xuất phát từ sự chênh lệch về khả năng tiếp cận công nghệ giữa các nhóm người dân. Đặc biệt, nhiều người lớn tuổi còn lúng túng khi thao tác trên điện thoại thông minh, chưa quen sử dụng các ứng dụng số và có tâm lý lo ngại việc cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, thời gian hỗ trợ tập trung tại địa phương đôi khi chưa phù hợp với lịch sinh hoạt của bà con. Nhiều người đi làm trong giờ hành chính nên khó bố trí thời gian đến các điểm hướng dẫn để thực hiện thủ tục.

Để khắc phục những khó khăn này, sinh viên luôn phối hợp chặt chẽ với cán bộ địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời trao đổi và xử lý những vấn đề phát sinh. Sự đồng hành của lực lượng cán bộ phường không chỉ giúp các bạn nắm bắt quy trình công việc mà còn bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý và cập nhật thông tin được thực hiện đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, ở phường Kim Long chia sẻ: “Nghe thông tin sinh viên đến hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương giải quyết các thủ tục hành chính, tôi cũng tò mò và muốn đến làm một số thủ tục liên quan đến việc cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử. Điều khiến tôi bất ngờ là các cháu ứng dụng công nghệ rất tốt, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành các thủ tục và yêu cầu của chúng tôi”.

Đánh giá về hoạt động, anh Lê Vũ Đàm, Bí thư Đoàn phường Kim Long cho biết, địa phương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của các sinh viên. Các bạn tiếp cận công việc nhanh, thao tác thành thạo, nhập dữ liệu cẩn thận, chính xác, góp phần hỗ trợ địa phương giải quyết hơn 1.000 hồ sơ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo anh Đàm, sự tham gia của lực lượng sinh viên không chỉ bổ sung nhân lực hỗ trợ công việc chuyên môn mà còn thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ trong đồng hành cùng chính quyền thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Qua đó, góp phần tạo sự gần gũi, tăng khả năng tiếp cận công nghệ của người dân và thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số ngay từ cơ sở.

Từ những kết quả bước đầu tại phường Kim Long, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế xác định tiếp tục duy trì và phát huy mô hình “Sinh viên số” theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn hoạt động tình nguyện với nhiệm vụ đào tạo và rèn luyện sinh viên.