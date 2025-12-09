Bản làng thấp thoáng trong mưa. Những mái nhà như bồng bềnh trôi giữa những chập chùng mù sương. Chiều vùng cao thêm mênh mang khi tiếng gà đâu đó vọng về da diết, cả tiếng chim cu gáy khắc khoải trên triền đồi như níu bước chân người trong một nỗi nhớ mơ hồ.

Làng văn hóa các dân tộc thiểu số A Lưới ở thôn Hồng Thượng, xã A Lưới 3 đón chúng tôi giữa cơn mưa chiều đang nặng hạt. Núi đồi im lìm, chỉ có tiếng mưa rì rầm trên cây lá. Những ngôi nhà truyền thống của người Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu nép mình trong mưa núi, càng thêm vẻ thâm trầm, tĩnh lặng. Cô hướng dẫn viên của Làng văn hóa nói với chúng tôi rằng, chỉ ít bữa nữa thôi, những ngôi nhà sẽ đầy ắp tiếng cười khi có khách đến. Bếp lửa giữa nhà sẽ ấm đỏ, người phụ nữ sẽ ngồi bên hiên nhà dệt vải, người đàn ông miệt mài đan lát, còn người già quây quần bên bếp lửa thong thả kể chuyện cha ông mình cho khách phương xa. Nghĩ đến những ngày rộn ràng sắp tới, chợt thấy không gian nơi đây cũng bớt đi sự im lìm.

Mùa hè đã đi qua từ lâu, đồi sim bao quanh Làng văn hóa cũng không còn tím ngát như những ngày hoa nở. Vậy mà hương rượu sim dường như vẫn còn phảng phất đâu đây, quyện trong gió núi, mây trời, vương bên những chum vại xếp dưới chân nhà sàn. Có phải vì thế mà cơn mưa chiều xứ núi cũng mang theo một chút men say, khiến lòng người lâng lâng giữa cảnh vật mờ sương.

Cơn mưa bỗng dứt hạt khiến không gian trước mắt bỗng trở nên khoáng đạt. Chúng tôi đứng nơi hành lang gỗ của ngôi nhà chung, ngắm nhìn những dãy núi phía xa trên kia đang được mây ủ kín. Từng vạt sương khói lững lờ trôi quanh sườn đồi rồi chậm rãi tan vào thung lũng xa.

Hương cà phê thơm lừng đưa bước chân chúng tôi tìm lên đồi. Quán nhỏ nằm trên con dốc quanh co, bên những bụi mua già vẫn còn nở hoa tím rịm. Lối đi phủ đầy rêu xanh ẩm ướt khiến những bước chân phải chậm lại. Trời đã cuối mùa thu, cây hồng trước ngõ nhà ai chỉ còn sót lại vài ba quả chín. Những đốm đỏ thấp thoáng dưới tán lá xanh, nổi bật giữa màu trời âm u, trông như những đốm lửa nhỏ còn nán lại trên cành. Một quả hồng chín mọng chẳng biết đã lìa cành từ lúc nào, nằm lại bên vạt cỏ ven đường. Đàn gà đội mưa líu ríu kéo đến, tranh nhau mổ quả ngọt.

Người mẹ Pa Cô ngồi bên bếp lửa, cặm cụi gói bánh a quát đãi khách. Nếp than tím rịm một màu trầm ấm của núi rừng. Những chiếc lá đót xanh rì như gom cả màu cây lá vào trong từng chiếc bánh. Bàn tay bà thoăn thoắt gấp lá, đong nếp, buộc lạt. Chúng tôi ngồi bên bếp lửa, dõi theo đôi bàn tay ấy, lòng bỗng xôn xao một niềm vui nhỏ. Có lẽ đã lâu rồi chúng tôi mới có dịp ngồi yên như thế, thảnh thơi chờ một nồi bánh chín, nghe hơi ấm từ bếp lửa lan ra trong căn nhà gỗ giữa chiều mưa ẩm ướt. Đĩa cheo cá thơm lừng được dọn ra, ăn cùng bánh a quát dẻo thơm, đậm vị của núi rừng. Bữa ăn giản dị mà ấm áp nghĩa tình bởi sự chăm chút âm thầm cùng tấm lòng đôn hậu của người mẹ vùng cao khi đón khách phương xa.

Buổi sớm chúng tôi rời núi, sương còn mờ trên những triền xa, cơn mưa cũng đã thôi rỉ rả từ đêm hôm trước. Âm thanh của đêm vùng cao như vẫn còn vương lại đâu đó trong trí nhớ, khi gió núi lướt qua chân đồi mọc đầy cỏ may một màu tím thẫm. Trời trong xanh. Mây, thật nhiều mây trắng bồng bềnh ôm lấy núi đồi. Con đường rời bản dần mở ra trước mắt khi những mái nhà, những sườn đồi cứ lùi lại phía sau trong làn sương khói.

Tôi ngoái nhìn bản làng đang chìm trong màn sương trắng phía sau, lòng nhẹ tênh như vừa được mây gió gột rửa hết muộn phiền. Tiếng đàn tưr pir của già làng người Pa Cô chiều hôm ấy cứ dìu dặt theo chúng tôi về phố thị xôn xao, như nhắn nhủ mỗi người, hãy cứ sống dịu dàng, thong dong giữa cuộc đời này, và biết yêu quý hơn những điều bình dị quanh mình.