Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh những chuyển biến sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 71 - Ảnh: Quochoi.vn

Những chuyển biến về giáo dục sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 71

Phát biểu tại Hội thảo Giáo dục năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn cho biết, cơ hội tiếp cận giáo dục tiếp tục được mở rộng, đội ngũ nhà giáo được chăm lo phát triển.

Các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, chi phí học tập, bữa ăn nội trú, bán trú giúp giảm gánh nặng cho gia đình học sinh. Việc đầu tư phát triển các trường nội trú ở xã biên giới tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn đến trường và duy trì việc học tập.

Chính sách giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi tiếp tục được luật hóa và triển khai mạnh mẽ. Việc thống nhất một bộ sách giáo khoa, thực hiện lộ trình cấp sách giáo khoa miễn phí, trước mắt ưu tiên địa bàn khó khăn và các nhóm đối tượng chính sách, cùng với Quỹ học bổng quốc gia, tín dụng ưu đãi cho sinh viên góp phần mở rộng cơ hội học tập.

Việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông và nhân sự hỗ trợ góp phần cải thiện thu nhập. Phân cấp tuyển dụng, bố trí giáo viên giúp các địa phương chủ động bổ sung đội ngũ cho những môn học, cấp học và địa bàn còn thiếu.

Chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục chuyển biến. Giáo dục STEM, năng lực số, lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được đẩy mạnh. Việc bổ sung cấp trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông mở thêm lộ trình học tập cho học sinh sau trung học cơ sở.

Giáo dục đại học chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao. Mở rộng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình tạo động lực để các trường chủ động hơn trong đào tạo, phát triển đội ngũ và sử dụng nguồn lực. Cơ chế giảng viên đồng cơ hữu giúp huy động thêm các nhà khoa học tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

Năm 2026, các ngành STEM chiếm 33,6% tổng số người nhập học đại học; hơn 100 chương trình đào tạo tài năng trong các lĩnh vực then chốt, chiến lược được triển khai.

Chuyển đổi số cũng tạo nền tảng mới cho quản trị giáo dục. Việc triển khai học bạ số, văn bằng số, kết nối cơ sở dữ liệu, mở rộng dịch vụ công trực tuyến góp phần giảm giấy tờ, hạn chế báo cáo trùng lặp, nâng cao hiệu quả quản lý.

Sáu điểm nghẽn mang tính hệ thống

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chỉ ra 6 nhóm vấn đề cần tiếp tục giải quyết.

Trước hết, hệ thống chính sách đã tương đối hoàn thiện nhưng còn thiếu đồng bộ, năng lực tổ chức thực hiện cần được nâng cao. Một số địa phương còn lúng túng trong sắp xếp mạng lưới trường lớp, bố trí đội ngũ. Thẩm quyền được giao cần đi cùng hướng dẫn, nhân lực và kinh phí thực hiện.

Tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ vẫn xảy ra theo môn học, cấp học và địa bàn. Chế độ, chính sách cho nhà giáo chưa được triển khai đầy đủ, kịp thời, nhất là chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị quyết 71 và Luật Giáo dục.

Cùng với cải thiện đãi ngộ, Bộ trưởng cho rằng cần rà soát nhu cầu đến từng môn học, tuyển dụng trong số biên chế được giao, bố trí giáo viên dạy liên trường ở nơi phù hợp.

Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng số cũng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một số đô thị còn thiếu trường học do dân số tăng nhanh, trong khi nhiều địa bàn khó khăn vẫn thiếu phòng học, thiết bị và đường truyền.

Về cơ chế tài chính, với mục tiêu bố trí ít nhất 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho GD&ĐT, cần theo dõi cả chi thường xuyên, phân định rõ vốn đầu tư phát triển dựa trên nhu cầu, mức độ khó khăn của từng địa bàn và kết quả sử dụng nguồn vốn.

Hai vấn đề khác được Bộ trưởng đề cập là sự thiếu đồng bộ giữa đào tạo, dự báo và nhu cầu sử dụng nhân lực; những yêu cầu mới trong quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đặc biệt, việc ứng dụng AI trong dạy học, kiểm tra, đánh giá cần có hướng dẫn cụ thể về kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của người sử dụng.

Năm định hướng tạo đột phá giáo dục giai đoạn 2026-2030

Trên cơ sở những kết quả đạt được và các điểm nghẽn đặt ra, Bộ GD&ĐT đề xuất 5 định hướng đổi mới chính sách trong giai đoạn 2026-2030.

Thứ nhất, đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả. Mỗi chính sách cần xác định rõ mục tiêu, kết quả cần đạt, trách nhiệm từng cấp cùng nguồn lực đi kèm. Nền tảng số quốc gia quản trị GD&ĐT sẽ được xây dựng, kết nối dữ liệu giáo dục với dữ liệu dân cư, việc làm, ngân sách và đầu tư, phục vụ dự báo nhu cầu giáo viên, trường lớp, nhân lực, xác định các ưu tiên đầu tư và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Thứ hai, tập trung nguồn lực, đầu tư có trọng tâm vào các năng lực dùng chung. Đối với giáo dục mầm non, phổ thông, cần ưu tiên vùng khó khăn, xã biên giới và địa bàn có dân số tăng nhanh. Đối với giáo dục nghề nghiệp, đại học, cần tập trung đầu tư xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật để nhiều cơ sở cùng khai thác.

Thứ ba, gắn đào tạo với dự báo nhu cầu phát triển nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp. Việc đặt hàng đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu cụ thể về ngành, trình độ và thời điểm. Doanh nghiệp tham gia xác định yêu cầu kỹ năng, tổ chức thực hành, đánh giá mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp. Kết quả việc làm là căn cứ để điều chỉnh quy mô đặt hàng.

Thứ tư, phát triển hệ thống giáo dục mở, linh hoạt và học tập suốt đời; triển khai trung học nghề ở những nơi có đủ điều kiện, hoàn thiện cơ chế công nhận kết quả học tập, tạo điều kiện để người học liên thông hoặc quay lại học khi cần bổ sung kỹ năng.

Thứ năm, nâng cao năng lực số, quản trị và ứng dụng AI; ưu tiên khai thác hồ sơ số của người học, công dân để giảm việc kê khai, nộp lại giấy tờ; chuẩn hóa, kết nối dữ liệu phục vụ quản lý và điều chỉnh chính sách.

“Hiệu quả chính sách cần được kiểm chứng bằng những thay đổi cụ thể: học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập; nhà trường bố trí đủ giáo viên theo nhu cầu; công trình, thiết bị được khai thác hiệu quả; người tốt nghiệp có kỹ năng đáp ứng yêu cầu việc làm, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo dõi những kết quả này để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách.