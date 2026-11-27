Hình thành thói quen sử dụng nước tiết kiệm cho học sinh

Hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ giáo viên tiểu học những kiến thức về tài nguyên nước, thực trạng ô nhiễm nguồn nước, các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời nâng cao năng lực tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ nguồn nước và giữ gìn vệ sinh môi trường trong quá trình giảng dạy.

Tại hội nghị, giáo viên được hướng dẫn khai thác, sử dụng tài liệu “Hướng dẫn tổ chức dạy và học về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước đối với cấp tiểu học” gắn với thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các nội dung giáo dục được tích hợp linh hoạt vào các môn học như tự nhiên và xã hội, khoa học, đạo đức, lịch sử và địa lý, mỹ thuật và hoạt động trải nghiệm, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy, chương trình tập huấn chú trọng phương pháp giáo dục chủ động, phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các trò chơi tìm hiểu vai trò của nước trong cuộc sống, vẽ tranh dòng sông quê em, xem và thảo luận phim hoạt hình về bảo vệ nguồn nước. Giáo viên cũng được giới thiệu về cuộc thi Mizuiku “Bảo tồn nguồn nước - Nuôi dưỡng tương lai” năm 2026.

“Mizuiku - Em yêu nước sạch” là sáng kiến giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên nước cho học sinh tiểu học do Tập đoàn Suntory khởi xướng tại Nhật Bản từ năm 2004. Tại Việt Nam, từ năm 2023, Bộ GD&ĐT và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp triển khai chương trình giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho học sinh tiểu học.

Thông qua chương trình, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn hình thành thói quen sử dụng nước tiết kiệm, có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước và môi trường ngay từ những việc làm hằng ngày tại trường học, gia đình và cộng đồng.