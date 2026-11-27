Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Sở GD&ĐT

Đoàn Chủ tọa Hội thảo gồm có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo.

Tại hội thảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế Nguyễn Tân đã có bài phát biểu chia sẻ thực tiễn triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW tại thành phố Huế.

Ông Nguyễn Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt về đổi mới quản trị giáo dục, sắp xếp mạng lưới trường lớp, điều tiết và sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, phân bổ nguồn lực theo nhu cầu thực tế, gắn đầu tư cơ sở vật chất với điều kiện vận hành và nâng cao chất lượng giáo dục.

Kỳ kiểm tra của học sinh lớp 12 luôn được tổ chức nghiêm túc.

Một trong những giải pháp nổi bật của ngành giáo dục TP. Huế là chú trọng thực hiện “dạy thực chất, học thực chất” thông qua đổi mới kiểm tra, đánh giá. Từ năm 2020, ngành triển khai quy trình đánh giá học sinh, tổ chức kiểm tra chung và xây dựng ngân hàng đề kiểm tra dùng chung. Giáo viên không tự ra đề kiểm tra học sinh lớp mình, riêng các khối cuối cấp lớp 9, lớp 12 được Sở GD&ĐT tổ chức ra đề chung.

Cách làm này góp phần bảo đảm tính đồng bộ, công bằng, khách quan trong kiểm tra, đánh giá; đồng thời giúp ngành nhận diện mức độ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường, qua đó kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên những nội dung còn khó khăn. Việc kiểm tra, đánh giá thực chất cũng góp phần hạn chế bệnh thành tích, nâng cao chất lượng dạy và học, hạn chế tình trạng dạy thêm sai quy định.

Hội thảo Giáo dục 2026 là diễn đàn trao đổi, đánh giá thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục; nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế và nguồn lực, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn mới.