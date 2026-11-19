Thượng tá Nguyễn Thanh Lạng hướng dẫn học viên thực hiện đúng tư thế nằm bắn.

Tôi luyện tác phong từ thao trường nắng gió

Chúng tôi đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Huế vào một buổi sáng trung tuần tháng 11/2026, khi không khí nơi đây đã rộn rã âm thanh của các khoa mục huấn luyện. Dưới cái nắng đặc trưng của miền Trung, từng khối sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Luật, Đại học Huế đang bước vào bài tập đội ngũ.

Ngay cạnh đó, tại bãi tập bắn súng, không khí học tập càng khẩn trương và tập trung cao độ. Tiếng khẩu lệnh, tiếng hướng dẫn thao tác vang lên đều đặn. Giữa thao trường, những người thầy mang quân hàm đỏ luôn bám sát từng động tác của sinh viên, tận tình uốn nắn từ cách ôm súng, ngắm bắn đến tư thế đứng, nằm bắn.

Thượng tá Nguyễn Thanh Lạng, giảng viên của Trung tâm chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng huấn luyện, người thầy phải luôn bám sát, nắm chắc nội dung và hướng dẫn tận tình từ những động tác cơ bản nhất. Kỹ thuật bắn súng vốn là nội dung khó, đòi hỏi quá trình học phải thường xuyên kiểm tra, uốn nắn để sau khóa học, các em nắm chắc bài và thực hành chuẩn xác”.

Được đào tạo tại Trường Sĩ quan Pháo binh, Thượng tá Nguyễn Thanh Lạng đã có hơn 30 năm rèn luyện trong quân ngũ. Trải qua nhiều cương vị chỉ huy tại các đơn vị quân đội và nhiều năm gắn bó với bục giảng Trung tâm, anh xem việc truyền đạt kiến thức, rèn luyện tác phong cho sinh viên là một phần trách nhiệm của người lính trong môi trường giáo dục.

Sự tận tâm ấy giúp những nội dung vốn khô khan trở nên gần gũi, dễ tiếp thu. Em Lê Nguyễn Minh Nhi, sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế bày tỏ: “Các thầy giảng dạy rất khoa học, logic và cụ thể. Ở phần thực hành, các thầy gắn chặt lý thuyết với luyện tập thực tế, giúp chúng em nắm bài nhanh hơn, kỹ thuật bắn súng cũng chuẩn xác hơn”.

Tâm huyết của những “người giữ lửa”

Bên cạnh các nội dung huấn luyện quân sự, sinh viên còn được tiếp cận những vấn đề lý luận chính trị, quốc phòng - an ninh gắn với thực tiễn đời sống. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội, đội ngũ giảng viên Trung tâm chủ động đổi mới nội dung, trang bị cho sinh viên kiến thức nhận diện và phòng ngừa các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Trung tá Phan Chí Thanh, giảng viên Trung tâm cho biết: “Để bài giảng sát thực tiễn, chúng tôi phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nhất là các vấn đề an ninh mạng hiện nay. Trước tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng tràn lan trên mạng xã hội, giảng viên đều lồng ghép nội dung này vào tiết học để các em nhận biết, từ đó sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng đắn”.

Thông qua những bài giảng gắn với thực tiễn, sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức quốc phòng, an ninh mà còn có thêm cơ hội suy ngẫm về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng và đất nước. Em Cấn Nguyễn Thu Uyên, sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế bộc bạch: “Thời gian học tập tại đây, được tiếp xúc với các thầy cô và rèn luyện trong môi trường kỷ luật, những bài giảng đã giúp em cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần yêu nước. Em rất trân trọng và xem đây là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa của tuổi trẻ”.

Đánh giá về hiệu quả công tác giáo dục, huấn luyện tại đơn vị, Đại tá Nguyễn Xuân Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhấn mạnh: “Giáo dục quốc phòng và an ninh là nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Qua bốn tuần học tập, sinh hoạt tập trung chính quy theo môi trường quân đội, các em tự trang bị cho mình hành trang về kỷ luật, kỷ cương, sống có lý tưởng và trách nhiệm. Khi trở lại giảng đường đại học, các em biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống”.

Kết thúc khóa học, sinh viên trở về giảng đường với nhịp sinh hoạt quen thuộc. Những bài học về kỷ luật, tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó và trách nhiệm công dân là hành trang các em có thể tiếp tục vận dụng trong học tập, cuộc sống. Còn trên thao trường nắng gió, những người thầy mang quân hàm đỏ vẫn tiếp tục công việc của mình: truyền đạt kiến thức, rèn luyện tác phong và đồng hành cùng sinh viên trong những ngày đầu làm quen với môi trường quân ngũ.