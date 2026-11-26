Từ ngày 1/12/2026, Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT (Thông tư số 89) của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, trong đó quy định việc tổ chức kiểm tra định kỳ bằng đề chung đối với một số môn học của học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Để triển khai Thông tư số 89, các Sở Giáo dục và Đào tạo đang chuẩn bị ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ bằng đề chung, trước mắt là đợt kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2026-2027. Bên cạnh việc lựa chọn môn học, xác định thời điểm và phương thức tổ chức kiểm tra, một vấn đề chuyên môn quan trọng cần được giải quyết là sự tương thích giữa việc ra đề chung với quyền chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Tiến sĩ Sái Công Hồng, Viện trưởng Viện Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về nội dung này.

Trước giờ phát đề thi. Ảnh: Đại Thắng

Thống nhất chương trình không có nghĩa là đồng nhất tiến trình dạy học

Để triển khai Thông tư số 89, các Sở Giáo dục và Đào tạo đang chuẩn bị ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ bằng đề chung, trước mắt là đợt kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2026-2027. Bên cạnh việc lựa chọn môn học, xác định thời điểm và phương thức tổ chức kiểm tra, một vấn đề chuyên môn quan trọng cần được giải quyết là sự tương thích giữa việc ra đề chung với quyền chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Tại Công văn số 5208/BGDĐT-GDPT ngày 7/8/2026 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp điều kiện thực tế về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị và học liệu, đồng thời bảo đảm đầy đủ yêu cầu cần đạt của chương trình, không cắt xén nội dung và thời lượng giáo dục.

Đây là định hướng phù hợp với bản chất của chương trình giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Trong khi chương trình quốc gia thống nhất về mục tiêu, yêu cầu cần đạt và những nội dung giáo dục bắt buộc, các nhà trường được chủ động lựa chọn cách thức tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của mình.

Cùng thực hiện một chương trình giáo dục quốc gia, nhưng mỗi nhà trường có những đặc điểm khác nhau về năng lực học sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và môi trường giáo dục. Vì vậy, tiến trình dạy học giữa các trường không nhất thiết giống nhau, từ trình tự tổ chức các chủ đề, phân bổ thời lượng cho từng nội dung đến thời điểm hoàn thành từng nhóm yêu cầu cần đạt.

Chẳng hạn, cùng một chủ đề, có trường chỉ cần 4 tiết để học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt, nhưng có trường cần 6 tiết để củng cố kiến thức và kỹ năng nền tảng. Có trường lựa chọn tổ chức dạy học chủ đề này trước chủ đề khác để phù hợp với điều kiện phòng học bộ môn, thiết bị thực hành hoặc các hoạt động trải nghiệm. Những khác biệt này hoàn toàn có thể phù hợp với quy định nếu nhà trường vẫn bảo đảm tính logic, đầy đủ nội dung, thời lượng và yêu cầu cần đạt của chương trình.

Ngay cả khi các trường cùng sử dụng một bộ sách giáo khoa thì cũng không có nghĩa là phải dạy cùng một bài học vào cùng một tuần. Sách giáo khoa là học liệu phục vụ thực hiện chương trình, không phải là căn cứ để áp đặt một tiến trình dạy học thống nhất.

Thống nhất về yêu cầu cần đạt không đồng nghĩa với thống nhất về trình tự và thời điểm đạt được từng yêu cầu đó. Đây chính là một trong những nội hàm quan trọng của quyền chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Người ra đề kiểm tra chung căn cứ vào tiến trình dạy học nào?

Kiểm tra, đánh giá định kỳ là một bộ phận hữu cơ của quá trình dạy học, nhằm xác định mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh sau một giai đoạn học tập, đồng thời cung cấp thông tin để giáo viên và học sinh điều chỉnh hoạt động dạy và học. Vì vậy, phạm vi kiểm tra phải phù hợp với những nội dung và yêu cầu cần đạt mà học sinh đã được tổ chức học tập.

Khi mỗi nhà trường có thể có một tiến trình dạy học khác nhau, câu hỏi đặt ra là người được giao nhiệm vụ xây dựng đề kiểm tra chung sẽ căn cứ vào tiến trình dạy học nào để xác định phạm vi ra đề?

Nếu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ thông báo môn học, dạng thức đề kiểm tra, thời gian làm bài và thời điểm tổ chức kiểm tra mà không xác định rõ phạm vi nội dung và yêu cầu cần đạt được đánh giá, người ra đề có thể căn cứ vào tiến trình dạy học của trường mình, của một nhóm trường hoặc một kế hoạch phân phối chương trình được cho là phổ biến. Khi đó, đề kiểm tra có nguy cơ chứa những nội dung mà học sinh ở một số trường chưa được học hoặc chưa có đủ thời gian để hình thành năng lực tương ứng.

Không thể cho rằng những nhà trường này thực hiện không đúng chương trình chỉ vì tại thời điểm kiểm tra, họ chưa tổ chức dạy học đến nội dung mà người ra đề lựa chọn, nếu các trường vẫn thực hiện đúng kế hoạch giáo dục được xây dựng phù hợp với quy định.

Vấn đề ở đây không phải là nhà trường chưa thực hiện đầy đủ chương trình, mà là sự thiếu tương thích giữa tiến trình dạy học của nhà trường với phạm vi nội dung kiểm tra. Điểm số thu được trong trường hợp này có thể chịu ảnh hưởng của việc học sinh chưa được tiếp cận đầy đủ nội dung được đánh giá, làm hạn chế ý nghĩa của kết quả kiểm tra đối với việc điều chỉnh hoạt động dạy và học.

Do đó, khi tổ chức kiểm tra định kỳ bằng đề chung, việc xác định phạm vi đánh giá không thể chỉ là công việc nội bộ của hội đồng ra đề mà phải trở thành một nội dung trong văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, được thông báo trước để các nhà trường có căn cứ tổ chức thực hiện.

Cần giải pháp phù hợp cho giai đoạn chuyển tiếp học kỳ I năm học 2026-2027

Thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 89 là một vấn đề cần được tính đến trong quá trình hướng dẫn thực hiện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, trong khi các nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục và triển khai phần lớn thời gian dạy học của học kỳ I.

Điều đó có nghĩa là trình tự các chủ đề, phân bổ thời lượng và tiến độ thực hiện chương trình đã được xác định và triển khai theo kế hoạch riêng của từng nhà trường trước khi quy định mới có hiệu lực.

Về lâu dài, nếu phạm vi kiểm tra chung không được xác định và công bố sớm, các nhà trường có thể phải xây dựng kế hoạch giáo dục dựa trên dự đoán về nội dung ra đề, thay vì xuất phát từ nhu cầu phát triển năng lực của học sinh và điều kiện thực tiễn của mình. Tiến sĩ Sái Công Hồng

Nếu đến thời điểm này, các Sở Giáo dục và Đào tạo mới xác định phạm vi kiểm tra chung mà không khảo sát tiến trình dạy học thực tế, một số trường có thể phải đẩy nhanh tiến độ, thay đổi trình tự các chủ đề hoặc giảm thời lượng củng cố kiến thức để kịp hoàn thành nội dung kiểm tra.

Những điều chỉnh mang tính đối phó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dạy học mà còn tạo thêm áp lực đối với giáo viên và học sinh, nhất là khi đối tượng thực hiện đều là học sinh cuối cấp.

Về lâu dài, nếu phạm vi kiểm tra chung không được xác định và công bố sớm, các nhà trường có thể phải xây dựng kế hoạch giáo dục dựa trên dự đoán về nội dung ra đề, thay vì xuất phát từ nhu cầu phát triển năng lực của học sinh và điều kiện thực tiễn của mình.

Khi đó, thay vì kiểm tra, đánh giá phục vụ quá trình dạy học, quá trình dạy học lại bị chi phối bởi yêu cầu của các kỳ kiểm tra. Quyền chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cũng có nguy cơ bị thu hẹp.

Vì vậy, cần có giải pháp phù hợp với giai đoạn chuyển tiếp của năm học 2026-2027, đồng thời xác lập cơ chế thực hiện ổn định cho những năm học tiếp theo.

Năm nội dung cần quan tâm khi triển khai thực hiện

Để triển khai Thông tư 89 bảo đảm tính nhất quán với chủ trương trao quyền chủ động cho nhà trường, các Sở Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm đến những giải pháp sau.

Thứ nhất, rà soát tiến trình dạy học thực tế trước khi xác định phạm vi kiểm tra chung cuối học kỳ I năm học 2026-2027. Đây là giải pháp cần được ưu tiên trong bối cảnh hiện nay. Sở Giáo dục và Đào tạo cần yêu cầu các nhà trường cung cấp kế hoạch giáo dục và tiến độ thực hiện chương trình đối với từng môn học dự kiến tổ chức kiểm tra chung. Trên cơ sở tổng hợp, đối chiếu, xác định những nội dung và yêu cầu cần đạt mà tất cả các trường đã hoặc dự kiến hoàn thành trước thời điểm kiểm tra theo kế hoạch hiện hành. Không nên xác định phạm vi ra đề trước rồi yêu cầu các trường điều chỉnh tiến trình dạy học để đáp ứng phạm vi đó. Nếu phạm vi nội dung chung quá hẹp, không đáp ứng được mục đích của kiểm tra định kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo cần báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn phương án thực hiện phù hợp.

Thứ hai, công bố rõ phạm vi nội dung và yêu cầu cần đạt được đánh giá. Văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo không nên chỉ dừng lại ở việc thông báo môn học, thời điểm và hình thức tổ chức kiểm tra, mà cần xác định rõ phạm vi nội dung, các yêu cầu cần đạt được đánh giá, khung đặc tả, cấu trúc và thời lượng kiểm tra. Những thông tin này vừa là căn cứ để các nhà trường chủ động tổ chức dạy học, vừa là giới hạn chuyên môn mà hội đồng ra đề phải tuân thủ. Việc công bố phạm vi đánh giá không phải là tiết lộ đề kiểm tra hay định hướng học tủ, mà nhằm bảo đảm sự tương thích giữa nội dung dạy học và nội dung kiểm tra.

Thứ ba, xác lập thời điểm công bố phạm vi kiểm tra phù hợp với quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. Đối với học kỳ II năm học 2026-2027, các Sở Giáo dục và Đào tạo cần công bố phạm vi kiểm tra trước khi bắt đầu học kỳ để các trường có đủ thời gian rà soát và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nếu cần thiết. Từ năm học 2027-2028, việc công bố cần được thực hiện trước khi các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục năm học. Cơ quan quản lý chỉ nên xác định những nhóm yêu cầu cần đạt cần được tổ chức dạy học trước các mốc kiểm tra chung, không quy định cứng nhắc trình tự các bài học, chủ đề hoặc số tiết dành cho từng nội dung. Như vậy, các trường vẫn có không gian chủ động trong tổ chức thực hiện chương trình.

Thứ tư, quy định rõ trách nhiệm của hội đồng ra đề và thẩm định đề kiểm tra chung. Đề kiểm tra phải được xây dựng trên cơ sở phạm vi nội dung, yêu cầu cần đạt, ma trận và bản đặc tả đã xác định. Người ra đề không được tự ý lựa chọn nội dung ngoài phạm vi đã công bố hoặc lấy tiến trình dạy học của trường mình làm căn cứ chung cho tất cả các trường. Hội đồng thẩm định, bên cạnh việc kiểm tra tính chính xác về kiến thức và kỹ thuật xây dựng câu hỏi, cần đối chiếu từng câu hỏi với phạm vi đánh giá đã được thông báo. Đây phải là một yêu cầu chuyên môn trong quy trình xây dựng và thẩm định đề kiểm tra chung.

Thứ năm, bảo đảm việc sử dụng kết quả kiểm tra đúng mục đích của đánh giá định kỳ. Kết quả kiểm tra trước hết phải cung cấp thông tin về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh, giúp giáo viên và nhà trường điều chỉnh hoạt động dạy học. Sở Giáo dục và Đào tạo cần hướng dẫn các trường phân tích kết quả theo từng nhóm yêu cầu cần đạt, thay vì chỉ tổng hợp điểm trung bình hoặc tỷ lệ học sinh đạt các mức điểm. Việc tổ chức kiểm tra chung không nên làm thay đổi bản chất của kiểm tra định kỳ thành một kỳ thi nhằm so sánh, xếp hạng các nhà trường.

Bảo đảm tính nhất quán trong thực hiện chính sách giáo dục

Việc tổ chức kiểm tra định kỳ bằng đề chung theo Thông tư 89 và việc trao quyền chủ động cho nhà trường trong xây dựng kế hoạch giáo dục không nhất thiết là hai chủ trương mâu thuẫn. Vấn đề quan trọng là cách thức hướng dẫn và tổ chức thực hiện của các cơ quan quản lý giáo dục.

Trong thời điểm các Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị ban hành văn bản hướng dẫn đối với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12, việc xác định và công bố phạm vi kiểm tra cần được xem là một yêu cầu chuyên môn thiết yếu, không chỉ tập trung vào các vấn đề mang tính tổ chức như lựa chọn môn học, lịch kiểm tra, coi và chấm bài kiểm tra.

Đối với học kỳ I năm học 2026-2027, cần lấy tiến trình dạy học thực tế của các nhà trường làm căn cứ xác định phạm vi ra đề. Đối với các học kỳ và năm học tiếp theo, cần công bố sớm phạm vi đánh giá để nhà trường có căn cứ xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp.

Không thể trao quyền cho nhà trường chủ động xây dựng tiến trình dạy học nhưng lại kiểm tra học sinh theo một tiến trình mà nhà trường không được biết trước. Càng không thể lấy tiến trình dạy học của người ra đề làm chuẩn đánh giá học sinh của tất cả các nhà trường.

Bảo đảm sự tương thích giữa chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục nhà trường, tiến trình dạy học và phạm vi kiểm tra là điều kiện quan trọng để triển khai Thông tư số 89 một cách khoa học, thực chất và khả thi, đồng thời duy trì ý nghĩa của quyền chủ động chuyên môn đã được trao cho các nhà trường.

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