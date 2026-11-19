Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tặng quà lưu niệm đến đoàn Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh những bước tiến tích cực trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, khẳng định thành phố Huế luôn duy trì mối quan hệ ngoại giao mật thiết với nhiều địa phương của Trung Quốc. Đồng thời cho biết thời gian qua, đơn vị đã tích cực triển khai nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn với các cơ sở y tế lớn tại Trung Quốc. Trên nền tảng đó, Bệnh viện đề xuất đẩy mạnh hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới, trọng tâm là công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền.

Bệnh viện Trung ương Huế mong muốn nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị, phương tiện điều trị nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền kết hợp Phục hồi chức năng. Đặc biệt, đơn vị kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường kết nối, chuyển giao công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình chẩn đoán, điều trị, hướng tới mục tiêu phát triển nền y học hiện đại, y tế chuyên sâu kỹ thuật cao tại Huế.

Đánh giá cao vị thế và những bước phát triển vượt bậc về chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Trung ương Huế, Tổng Lãnh sự Lý Vy Vy khẳng định y học cổ truyền và công nghệ y tế là những lĩnh vực giàu tiềm năng bổ trợ lẫn nhau. Bà cam kết sẽ tích cực phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy kết nối giữa Bệnh viện Trung ương Huế với các bệnh viện tuyến đầu, viện nghiên cứu uy tín của Trung Quốc để hiện thực hóa các chương trình hợp tác về y học cổ truyền, y học hiện đại và y tế thông minh.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ.

Cùng ngày, đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế). Tại đây, hai bên đã trao đổi các giải pháp nhằm thắt chặt mạng lưới liên kết giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục đại học tại Trung Quốc.

Bà Lý Vy Vy khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Trung tại địa phương; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, mở rộng cơ hội để sinh viên Huế sang học tập, thực tập và trải nghiệm thực tế tại các trường đại học đối tác ở Trung Quốc trong thời gian tới.