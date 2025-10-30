Học sinh tiếp tục nghỉ học ngày 3/11 để tránh lũ

Nước rút, một số trường đã dọn dẹp vệ sinh từ ngày 30/10

Hiện nay, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào ngày 3/11.

Đối với một số trường thuộc vùng cao không bị ngập lụt, Sở Giáo dục và Đào tạo giao Hiệu trưởng các trường, lãnh đạo các trung tâm chủ động quyết định việc tổ chức dạy học theo đúng chương trình và báo cáo cơ quan chủ quản quản lý trực tiếp theo quy định.