  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 21/10/2025 15:50

Trao 250 suất quà và học bổng cho người dân và học sinh nghèo vượt khó của phường Hóa Châu

HNN.VN - Ngày 21/10, Ủy ban Nhân dân (UBND) phường Hóa Châu phối hợp với Ban Từ thiện Xã hội - Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Huế và chùa Thường Quang (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Ánh sáng tình thương Hoa Kỳ”, trao học bổng và quà hỗ trợ cho học sinh, người khuyết tật, khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hợp tác doanh nghiệp khai thác du lịch sinh thái Rú Chá Trang bị kỹ năng số cho cán bộ Đảng phường Hóa Châu Đồng hành cùng Hóa Châu xây dựng, phát triển toàn diện

Tặng xe đạp cho các em học sinh tại chương trình 

Tại Trường Tiểu học số 3 Hương Vinh (tổ dân phố Triều Sơn Đông, phường Hóa Châu), ban tổ chức đã trao 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trong đó 15 xe đạp và 15 suất tiền mặt (gồm 5 suất cho học sinh THCS, mỗi suất 5,2 triệu đồng và 10 suất cho học sinh tiểu học, mỗi suất 2,6 triệu đồng). Những phần quà ý nghĩa này góp phần tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình học tập và rèn luyện.

Cùng ngày, tại Nhà văn hóa phường Hóa Châu, ban tổ chức tiếp tục trao 220 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho người khuyết tật và khiếm thị trên địa bàn, nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Võ Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu đã cảm ơn Ban Từ thiện Xã hội, chùa Thường Quang cùng các mạnh thường quân đã đồng hành, sẻ chia và mang yêu thương đến với người dân địa phương. Theo ông Võ Việt Đức, thời gian qua, công tác an sinh xã hội luôn được chính quyền và Nhân dân phường Hóa Châu quan tâm thực hiện, song vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế cần được hỗ trợ. Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm hôm nay là nguồn động viên thiết thực, góp phần cùng chính quyền giúp các em học sinh nghèo vượt khó, những hoàn cảnh không may bị khuyết tật vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Phường Hóa Châutrao học bổnghọc sinh vượt khóyếu thế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng cho 94 học sinh vượt khó của 5 xã

Sáng 15/10, tại xã Phú Lộc, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em, Sở Y tế phối hợp với Tổ chức Zhi Shan Foundation tổ chức lễ trao học bổng đợt 2 - năm 2025 cho học sinh vượt khó.

Trao học bổng cho 94 học sinh vượt khó của 5 xã
Khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân phường Phong Phú

Sáng 27/9, Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2) tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phong Phú. Đoàn công tác do ThS.BS Nguyễn Đình Khoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2) làm Trưởng đoàn.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân phường Phong Phú
Trang bị kỹ năng số cho cán bộ Đảng phường Hóa Châu

Ngày 28/8, Đảng ủy các cơ quan Đảng phường Hóa Châu phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin - Cơ yếu thuộc Văn phòng Thành ủy Huế tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng.

Trang bị kỹ năng số cho cán bộ Đảng phường Hóa Châu
Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế:
Đồng hành cùng Hóa Châu xây dựng, phát triển toàn diện

Chiều 22/8, đoàn công tác của Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Huế do bà Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Tổng Biên tập, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể phường Hóa Châu về công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành báo giai đoạn 2025 - 2030.

Đồng hành cùng Hóa Châu xây dựng, phát triển toàn diện

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top