Trao 250 suất quà và học bổng cho người dân và học sinh nghèo vượt khó của phường Hóa Châu

Tặng xe đạp cho các em học sinh tại chương trình

Tại Trường Tiểu học số 3 Hương Vinh (tổ dân phố Triều Sơn Đông, phường Hóa Châu), ban tổ chức đã trao 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trong đó 15 xe đạp và 15 suất tiền mặt (gồm 5 suất cho học sinh THCS, mỗi suất 5,2 triệu đồng và 10 suất cho học sinh tiểu học, mỗi suất 2,6 triệu đồng). Những phần quà ý nghĩa này góp phần tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình học tập và rèn luyện.

Cùng ngày, tại Nhà văn hóa phường Hóa Châu, ban tổ chức tiếp tục trao 220 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho người khuyết tật và khiếm thị trên địa bàn, nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Võ Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu đã cảm ơn Ban Từ thiện Xã hội, chùa Thường Quang cùng các mạnh thường quân đã đồng hành, sẻ chia và mang yêu thương đến với người dân địa phương. Theo ông Võ Việt Đức, thời gian qua, công tác an sinh xã hội luôn được chính quyền và Nhân dân phường Hóa Châu quan tâm thực hiện, song vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế cần được hỗ trợ. Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm hôm nay là nguồn động viên thiết thực, góp phần cùng chính quyền giúp các em học sinh nghèo vượt khó, những hoàn cảnh không may bị khuyết tật vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.