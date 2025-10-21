Ấm áp nghĩa tình từ những người con xa quê hương

Chương trình trao học bổng cho học sinh từ nguồn hỗ trợ của một người con quê hương Phú Lộc

Bằng tất cả tấm lòng

Một ngày giữa tháng 9/2025, anh Lê Quốc Thắng cùng các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Tennis Chiến hữu K99 và những người bạn tại TP. Hồ Chí Minh về Huế, cùng với chính quyền địa phương tổ chức chương trình trao quà cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Lộc. Hôm ấy, nụ cười xen lẫn niềm xúc động hiện rõ trên gương mặt những người tham gia. Gần 350 triệu đồng được chuyển thành những phần quà và cả kinh phí xây dựng nhà ở, nhưng hơn hết là niềm tin, sự sẻ chia được gửi trao tận tay người dân quê nhà.

Anh Lê Quốc Thắng, Giám đốc Công ty Thiết bị Inox Quốc Uy tại TP. Hồ Chí Minh vốn là người luôn đau đáu với quê hương. Khi còn tham gia Ban Chấp hành Hội đồng hương huyện Phú Lộc, anh đã cùng nhiều người con xa xứ thường xuyên chung tay tổ chức các hoạt động hướng về quê hương. Trước đây, Hội đồng hương huyện Phú Lộc mỗi năm thông qua nhiều hoạt động đã giúp đỡ quê hương rất nhiều phần quà lên đến hơn cả tỷ đồng. Sau khi các đơn vị hành chính được sắp xếp lại, bỏ cấp huyện, mô hình hội đồng hương huyện cũng được phân tách thành các hội địa phương, anh Thắng với nỗi trăn trở hướng về quê hương tiếp tục hành trình giúp đỡ các hoàn cảnh ở Phú Lộc thông qua vai trò Chủ tịch CLB Tennis Chiến hữu K99 và những người bạn tại TP. Hồ Chí Minh, biến những giải đấu thể thao nơi thành phố nhộn nhịp thành cầu nối nghĩa tình.

Ông Cái Văn Khuyến, Chủ tịch Hội đồng hương Cầu Hai tại TP. Hồ Chí Minh kể rằng, mỗi năm, Hội lại tổ chức một buổi gặp mặt đồng hương. Ở đó, không chỉ là dịp để hàn huyên chuyện đời, mà còn là nơi quyên góp, bán đấu giá những món đồ gây quỹ giúp đỡ người đồng hương đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh cũng như những hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà. “Không chỉ các thành viên trong Hội mà nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác cũng sẵn lòng chung tay. Khi nghe về quê hương Phú Lộc và những mảnh đời còn cơ cực, họ cũng muốn góp phần chia sẻ, giúp đỡ”, ông Khuyến xúc động nói.

Bên cạnh những hội nhóm quy củ, còn có nhiều người âm thầm đóng góp. Anh Trần Đình Uy Vũ là một trong số đó. Từ nỗi trăn trở muốn nâng bước học sinh nghèo đến trường, anh Vũ đã hỗ trợ 20 suất học bổng dài hạn, mỗi suất 300.000 đồng/tháng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Món quà tuy không lớn, nhưng đều đặn mỗi tháng, giúp gia đình các em vơi bớt nhọc nhằn và tiếp thêm động lực cho con đường học tập.

Viết tiếp những câu chuyện yêu thương

Phú Lộc là một trong những địa phương làm tốt công tác kết nối và phát huy vai trò của những người con xa quê. Mỗi chương trình thiện nguyện, mỗi suất quà, mỗi suất học bổng được trao đi đều chất chứa trong đó niềm yêu thương và sự gắn bó sâu nặng.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc chia sẻ, có lẽ những tình cảm trong sáng, sự kết nối chặt chẽ và thân thương từ chính quyền địa phương và những người con xa quê của huyện Phú Lộc trước đây - xã Phú Lộc bây giờ, đã nối dài những câu chuyện yêu thương. Chính quyền địa phương và các mạnh thường quân, đặc biệt là những người đồng hương Phú Lộc “gặp nhau” ở trăn trở muốn bà con bớt nghèo, bớt khổ. Hai bên gặp nhau bằng sự cởi mở, chân tình nên việc kết nối, kêu gọi sự hỗ trợ trở nên thuận lợi.

Theo ông Cái Văn Khuyến, dù sinh sống nơi đất khách, những người con Phú Lộc vẫn luôn dõi theo từng thay đổi ở quê nhà. Mỗi người một công việc, có người là bác sĩ, luật sư, công an, cũng có người là lao động bình thường nhưng tất cả đều chung một tấm lòng: Làm được gì cho quê hương, sẽ làm hết sức mình. Ai cũng cố gắng mở rộng kết nối, vận động thêm nguồn lực để mỗi năm có thể giúp được nhiều hoàn cảnh hơn, lan tỏa thêm niềm vui.

Lời chia sẻ ấy cũng giống như cách mà bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc tâm sự: “Địa phương luôn trân quý những tấm lòng hướng về quê hương. Bằng tất cả trách nhiệm, chúng tôi cũng phải làm tốt mọi khâu từ kết nối, tổ chức chương trình đến mỗi phần việc nhỏ, làm sao để mỗi năm, lại có thêm nhiều nguồn lực dựng xây quê hương và giúp đỡ những hoàn cảnh đang còn vất vả”.

Chiều buông trên vùng quê Phú Lộc, tiếng cười của trẻ thơ vang lên trong sân trường nhỏ, nơi có những em vừa được nhận học bổng từ những người chưa từng gặp mặt, rồi cả căn nhà mới của hộ dân nghèo vừa hoàn thiện đang đón nắng... Những điều bình dị ấy, nối tiếp nhau, làm nên câu chuyện ấm áp về tình người - câu chuyện được viết tiếp bằng tấm lòng của những người con xa quê, luôn hướng về mảnh đất yêu thương nơi mình đã sinh ra.