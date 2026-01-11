  • Huế ngày nay Online
5 học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế được chọn vào đội dự tuyển thi quốc tế

HNN.VN - Sau khi có kết quả Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn những thí sinh xuất sắc để tiếp tục tham dự vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

 Đội tuyển hóa học có em Nguyễn Đoàn Quốc Anh (đứng ngoài cùng bên trái) được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc tế

Trong số 94 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026, thành phố Huế có 5 học sinh của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế được chọn vào đội dự tuyển thi quốc tế, gồm: Trần Thanh Bình, Tăng Hạo Nhiên (môn vật lý); Nguyễn Đoàn Quốc Anh (môn hóa học); Võ Huy Hoàng (môn sinh học); Phan Công Dũng (môn tin học). Đây là những học sinh đoạt giải Nhất, giải Nhì trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Theo kế hoạch, tháng 3/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 đối với các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học.

Thí sinh các môn học được triệu tập tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 phải đạt các mức điểm sau: Môn toán từ 26 điểm trở lên; môn vật lý từ 23,25 điểm trở lên; môn hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn sinh học từ 25 điểm trở lên; môn tin học từ 24,79 điểm trở lên.

Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế cho biết, nhà trường sẽ tăng cường bồi dưỡng những kiến thức chuyên sâu, phương pháp làm bài tối ưu cũng như giảng dạy một số chuyên đề và các bài thí nghiệm, củng cố kiến thức cho các em tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc tế.

MINH HIỀN
