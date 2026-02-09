Rộn ràng ngày hội trải nghiệm Tết cổ truyền nơi vùng cao A Lưới

Các em học sinh hào hứng với gian hàng ẩm thực

Ngay từ sáng sớm, không khí háo hức đã hiện rõ trên gương mặt các em học sinh. Sân trường vốn quen thuộc bỗng trở nên mới lạ với sự xuất hiện của hàng loạt gian hàng ẩm thực được trang trí rực rỡ sắc màu. Mỗi gian hàng là một góc nhỏ mang đậm hương vị ngày Tết, nơi các em học sinh cùng thầy cô chuẩn bị, bày biện những món ăn truyền thống của vùng cao A Lưới như: bánh nếp, bánh sừng trâu, thịt nướng, xôi nếp, các loại mứt…

Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng gọi mời thân quen, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp sân trường khiến ngày hội trở thành một “phiên chợ Tết thu nhỏ” giữa vùng cao. Không chỉ tham gia bán hàng, các em còn được trực tiếp trải nghiệm các công đoạn chuẩn bị món ăn, qua đó hiểu thêm về nét văn hóa ẩm thực truyền thống của quê hương mình. Em Hồ Văn Long, học sinh lớp 8, chia sẻ: “Em rất vui khi được cùng các bạn chuẩn bị các món ăn ngày Tết. Trước đây em chỉ thấy người lớn làm, còn hôm nay được tự tay làm rồi bán cho mọi người nên háo hức lắm. Nhờ vậy, em hiểu thêm về Tết và thấy gắn bó với trường lớp hơn”.

Những màn nhảy sạp sôi nổi khuấy động không khí sân trường

Bên cạnh khu vực ẩm thực, sân trường cũng trở thành sân khấu nghệ thuật sôi động với nhiều tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn. Từ những bài hát ca ngợi mùa xuân, quê hương, đất nước đến những tiết mục nhảy hiện đại, tất cả tạo nên bầu không khí trẻ trung, tươi mới. Những tràng pháo tay, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt, tiếp thêm sự tự tin cho các em khi đứng trên sân khấu.

Điểm nhấn của ngày hội là những màn nhảy sạp sôi động mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào vùng cao. Trong tiếng nhạc rộn ràng, các em hòa vào điệu nhảy truyền thống. Không phân biệt lớp lớn hay lớp nhỏ, tất cả cùng tham gia, cùng cười đùa, tạo nên không gian vui tươi, phấn khởi, đậm chất ngày xuân.

Tại chương trình, hơn 100 suất quà Tết đã được trao tận tay các em học sinh, góp phần động viên tinh thần, giúp các em có thêm điều kiện đón một mùa xuân ấm áp hơn. Đặc biệt, một ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng cũng đã được trao tặng cho một học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp em và gia đình vững tin hơn trong cuộc sống.

Em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 9 xúc động nói: “Nhận được quà Tết, em rất vui. Em cảm thấy mình được quan tâm, yêu thương. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô và mọi người”.

Cô Trần Thị Tỷ Muội, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua ngày hội trải nghiệm Tết cổ truyền, các em học sinh hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là những nét đẹp của đồng bào vùng cao A Lưới. Đồng thời, đây cũng là dịp để nhà trường kết nối với cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em được đón Tết ấm áp hơn”.

Theo cô Muội, ngày hội trải nghiệm Tết không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn là một hình thức giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động tập thể. Thông qua đó, tinh thần đoàn kết, yêu thương trong nhà trường được bồi đắp, đặc biệt ở địa phương còn nhiều khó khăn như các xã A Lưới.

Giữa không gian rộn ràng những ngày cuối năm, hình ảnh thầy trò cùng chuẩn bị gian hàng, cùng biểu diễn văn nghệ, cùng sẻ chia những món quà nghĩa tình đã tạo nên bức tranh ấm áp về mùa xuân nơi vùng cao. Không chỉ mang đến niềm vui, ngày hội còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia trong học sinh.

Từ những hoạt động giản dị nhưng thiết thực, ngọn lửa Tết cổ truyền tiếp tục được thắp lên trong lòng mỗi học sinh, để mỗi mùa xuân đến không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian để hiểu hơn về văn hóa, tình người và trách nhiệm với cộng đồng.