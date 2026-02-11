Những gương mặt làm nên “mùa vàng” học sinh giỏi quốc gia

Nguyễn Phước Thanh Hiền - Lớp 12 chuyên tiếng Pháp

Em Nguyễn Phước Thanh Hiền: Khám phá nền văn hóa khác qua ngoại ngữ

Với Nguyễn Phước Thanh Hiền, hành trình đến với giải Nhất quốc gia môn tiếng Pháp được bồi đắp từ môi trường học tập nghiêm túc và sự đồng hành tận tâm của thầy cô. Trong thời gian rèn luyện tại đội tuyển, em được tiếp cận hệ thống kiến thức chuyên sâu, đa dạng dạng bài, đồng thời rèn luyện tâm lý phòng thi và kỹ năng quản lý thời gian thông qua các kỳ thi thử. Môi trường học tập cường độ cao cùng sự cọ xát với các bạn đồng môn tài năng chính là động lực để em không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Song song với việc học tại trường, Hiền chủ động tham gia các khóa học trực tuyến, trao đổi với thí sinh nhiều tỉnh, thành, qua đó bổ sung thêm kiến thức và kinh nghiệm. Theo em, việc nhận ra và khắc phục những khuyết điểm của bản thân đóng vai trò rất quan trọng, giúp hình thành lối làm bài chỉn chu, an toàn và hiệu quả.

Con đường đến với tiếng Pháp của Hiền bắt đầu từ một “cái duyên” khá đặc biệt. Từ chỗ chỉ tiếp xúc với tiếng Pháp khi học lớp Anh - Pháp ở Trường THCS Nguyễn Tri Phương, em dần hình thành tình yêu với ngôn ngữ này. Bước ngoặt đến vào mùa hè năm lớp 8, khi Hiền tham gia khóa học đàm thoại tiếng Pháp do các sinh viên tình nguyện đến từ Đại học Kinh tế Paris và Đại học Y Marseille trực tiếp giảng dạy. Những trải nghiệm giao lưu, tiếp xúc văn hóa đã giúp em cảm nhận rõ vẻ đẹp, chiều sâu của tiếng Pháp và quyết tâm theo đuổi môn học này một cách nghiêm túc.

Với Hiền, tiếng Pháp là một ngôn ngữ lãng mạn, tinh tế; không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là phương tiện để em mở rộng tấm lòng, kết nối với con người, văn hóa và những giá trị nhân văn vượt qua ranh giới địa lý. Chính điều đó đã khiến em thêm trân trọng và gắn bó với tiếng Pháp trên hành trình học tập của mình. “Khi học một sinh ngữ, em có cơ hội khám phá một nền văn hóa hoàn toàn mới và mang trong mình những giá trị, bản sắc riêng biệt. Mỗi ngôn ngữ mở ra một cách nhìn khác về con người, cuộc sống và tiếng Pháp đã đem đến cho em những trải nghiệm quý giá ấy. Em hy vọng tiếng Pháp sẽ không chỉ là một thành tích trong quãng đời học sinh, mà còn trở thành hành trang giúp em mở rộng cơ hội, kết nối và đóng góp giá trị cho xã hội trong tương lai”, Hiền chia sẻ.

Nguyễn Thị Xuân Giang - Lớp 12 chuyên Sử - Địa

Em Nguyễn Thị Xuân Giang: Say mê môn học địa lý

Lần đầu tiên, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế có giải Nhất quốc gia môn địa lý, vì thế, với Xuân Giang, đây là một dấu mốc đáng nhớ. Hành trình chinh phục giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn địa lý của Xuân Giang là hành trình dài của sự nỗ lực. Nhà ở phường Kim Trà, cách trường 14km, lịch học lại rất dày, mỗi buổi sáng, em phải dậy rất sớm để đi học, buổi chiều ở lại ôn bài cùng các bạn nên tối muộn em mới về đến nhà.

Xuân Giang chia sẻ, trong suốt quá trình ôn thi, em đã học tập một cách nghiêm túc, bởi với em kiến thức chưa bao giờ là đủ. Em học lý thuyết cơ bản và đặc biệt là các kiến thức nâng cao khó nhằn. Gần như ngày nào em cũng làm đề, ôn luyện các câu hỏi và luyện viết thật nhanh.

Giang chọn môn học địa lý bởi nó giúp em hiểu về thế giới xung quanh, từ thiên nhiên, khí hậu, tài nguyên đến con người, kinh tế và các vấn đề toàn cầu. Điều khiến Giang say mê chính là tính thực tiễn gắn liền với cuộc sống và chiều sâu của môn học. Mỗi bài học mở ra cho em một góc nhìn đa chiều hơn về đất nước và thế giới, tìm hiểu sâu hơn về hiện tượng tự nhiên. Chính sự gần gũi, tính logic và chiều sâu của môn học đã khiến em ngày càng say mê và quyết định theo học chuyên địa lý.

Bước vào kỳ thi quốc gia, Giang không tránh khỏi những lo lắng và áp lực, nhất là khi đây là kỳ thi quan trọng và có nhiều kỳ vọng từ thầy cô, gia đình. Tuy nhiên, em luôn cố gắng điều chỉnh tâm lý bằng cách tin tưởng vào quá trình ôn luyện của bản thân và xem kỳ thi như một cơ hội để thể hiện những gì mình đã tích lũy được.

Nguyễn Phan Anh Nhi - Lớp 12 chuyên tiếng Pháp

Em Nguyễn Phan Anh Nhi: Bền bỉ tích lũy để đi đến thành công

Khác với những cú bứt phá mạnh mẽ, Nguyễn Phan Anh Nhi chọn cho mình cách đi chậm nhưng chắc. Quá trình ôn thi của em mang tính tích lũy, lặp lại và điều chỉnh liên tục. Em chia việc học thành từng giai đoạn, tập trung xử lý những phần còn yếu thay vì dàn trải. Khi nhận thấy hiệu quả giảm sút, Anh Nhi chủ động điều chỉnh nhịp độ, không ép bản thân học trong trạng thái quá tải. Việc duy trì kỷ luật, thường xuyên luyện đề, rà soát lỗi sai và khắc phục đến cùng chính là nền tảng giúp em đi đến thành công.

Đến với tiếng Pháp khá sớm nhờ mẹ là giáo viên bộ môn, Anh Nhi tiếp xúc với ngôn ngữ này một cách tự nhiên. Ban đầu là sự quen thuộc, rồi dần dần trở thành hứng thú. Khi học lên cao hơn, em nhận ra tiếng Pháp phù hợp với cách tư duy của mình bởi tính logic và yêu cầu chính xác trong diễn đạt. Từ đó, em quyết định theo học chuyên Pháp một cách nghiêm túc và bền bỉ.

Theo Anh Nhi, yếu tố then chốt khi học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Pháp, chính là từ vựng. Em không học từ rời rạc mà luôn đặt từ trong ngữ cảnh để hiểu đúng sắc thái và cách sử dụng. Vốn từ vững giúp em đọc hiểu nhanh, diễn đạt chính xác ý tưởng trong bài viết, tránh lối viết vòng vo, đồng thời tập trung tốt hơn vào lập luận và bố cục bài làm. Cùng với đó, việc phân bổ thời gian hợp lý giúp em giữ được nhịp độ ổn định trong suốt bài thi.

Nhìn về phía trước, Anh Nhi mong muốn tiếp tục theo đuổi những lĩnh vực có sử dụng tiếng Pháp như một công cụ làm việc thực sự. Hiện tại, em chưa muốn gắn mình với một nghề cụ thể, vì em nghĩ việc tiếp tục học hỏi, trải nghiệm và hiểu rõ bản thân quan trọng hơn việc sớm chốt một hướng đi. Điều em hướng tới là một con đường cho phép mình tiếp tục phát triển tư duy, mở rộng hiểu biết và không ngừng tiến bộ. Với em, tiếng Pháp sẽ là nền tảng để bước ra những không gian học tập và làm việc rộng hơn trong tương lai.