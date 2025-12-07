6.750 thí sinh trên cả nước tham dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội trao quà động viên cho đại diện 13 đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 tại Hội đồng coi thi Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: HUS)

Ngày 25/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước đang tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025- 2026. Các thí sinh dự thi ở 13 môn học.

Số lượng thí sinh từng môn cụ thể như sau: Toán: 679; Vật lý: 676; Hóa học: 662; Sinh học: 678; Tin học: 642; Ngữ văn: 709; Địa lý: 682; Tiếng Anh: 689; Tiếng Nga: 98; Tiếng Pháp: 248; Tiếng Trung Quốc: 197; Tiếng Nhật: 117.

Kỳ thi được tổ chức tại 39 Hội đồng coi thi với 421 phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã huy động 1.338 giám thị từ các địa phương tham gia công tác coi thi. Đề thi được vận chuyển thông qua hệ thống bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ tới tất cả các Hội đồng thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong hôm nay, 25/12, thí sinh tham gia các bài thi viết ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và các môn Ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật; đồng thời dự thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Theo báo cáo nhanh từ các Hội đồng thi, 100% thí sinh có mặt dự thi trong buổi thi sáng 25/12 và kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế thi.

Ngày 26/12/2025, kỳ thi tiếp tục diễn ra với các bài thi viết ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi nói đối với các môn Ngoại ngữ và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.