Ra quân các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026

HNN.VN - Chiều 22/12, tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ ra quân các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

 Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế động viên các đội tuyển

Căn cứ vào kết quả Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026 và theo đề nghị của Hội đồng bồi dưỡng học sinh giỏi, Giám đốc Sở GD&ĐT đã ký quyết định thành lập 11 đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi các môn: Toán, lý, hóa, tin, sinh, văn, sử, địa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật với tổng số 108 học sinh của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế. Trong đó, đội tuyển tiếng Nhật có 8 học sinh dự thi, các đội tuyển còn lại có 10 học sinh dự thi.

Trong suốt quá trình tập huấn, lãnh đạo thành phố, Sở GD&ĐT và Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, vật chất lẫn tinh thần cho các đội tuyển.

Các thầy cô giáo trong Hội đồng bồi dưỡng đã cập nhật kiến thức cũng như thể thức làm bài phù hợp với các quy định mới; trang bị cho học sinh nhiều kiến thức chuyên sâu của từng phân môn để các em có đủ hành trang bước vào kỳ thi một cách tự tin và đầy bản lĩnh.

Các thầy cô giáo cũng tận tình hướng dẫn cho các em phương pháp làm bài, cách trình bày bài thi, phân bố thời gian trong suốt quá trình dự thi nhằm giúp các em thể hiện tốt nhất bài làm của mình.

Các đội tuyển cũng đã có cơ hội được các chuyên gia từ các trường đại học lớn trong nước bồi dưỡng, giảng dạy. Đặc biệt, năm nay, các cựu học sinh của Quốc Học - Huế đã từng đoạt giải quốc tế đã trở lại trường bồi dưỡng cho các đội tuyển.

Tại lễ ra quân, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân động viên các thành viên của các đội tuyển bình tĩnh, tự tin, thể hiện bản lĩnh của học sinh TP. Huế để gặt hái những thành tích cao nhất trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay.

Ông Nguyễn Tân bày tỏ tin tưởng, với sự tận tâm của các thầy cô giáo trong hội đồng bồi dưỡng, với lòng quyết tâm và khát vọng của các em học sinh, các đội tuyển sẽ đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi, mang vinh dự về cho quê nhà khi Huế đã là một thành phố trực thuộc Trung ương, cho ngành giáo dục, nhà trường, gia đình và bản thân các em.

MINH HIỀN
