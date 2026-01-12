94 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026

  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Chiều 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (THPT) năm học 2025-2026.

Năm nay, đội tuyển quốc gia môn địa lý có 5 giải, trong đó có 1 giải Nhất 

Năm nay, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế có 108 học sinh dự thi các môn: toán, lý, hóa, tin, sinh, văn, sử, địa, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Kết quả, có 90 học sinh đoạt giải, gồm 4 giải Nhất (1 môn tin học, 1 môn địa lý và 2 môn tiếng Pháp), 20 giải Nhì, 34 giải Ba và 32 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Trường THPT chuyên Khoa học Huế có 37 học sinh dự thi; trong đó có 4 học sinh đoạt giải Khuyến khích môn văn.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12/2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024 - 2025. Đây là kỳ thi được tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi.

Thí sinh các môn học được triệu tập tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 3/2026) nếu đạt các mức điểm sau: Môn toán từ 26 điểm trở lên; môn vật lí từ 23,25 điểm trở lên; môn hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn sinh học từ 25,00 điểm trở lên; môn tin học từ 24,790 điểm trở lên.

