“Thành phố đại học” giữa lòng Cố đô

Đô thị tri thức

Theo quy hoạch, “thành phố đại học Huế” được xem là dự án chiến lược, tạo “bước ngoặt thế kỷ” cho giáo dục Việt Nam. Trên diện tích 120ha ấy sẽ mọc lên trường lớp hiện đại, viện nghiên cứu, thư viện số, phòng thí nghiệm tiên tiến, khu khởi nghiệp, ký túc xá, khu văn hóa - thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Không chỉ là nơi học tập, đây sẽ là một đô thị tri thức trẻ trung, năng động, nơi sinh viên, giảng viên và chuyên gia cùng sống, làm việc, nghiên cứu và sáng tạo. Với người Huế, dự án này không chỉ mang ý nghĩa phát triển giáo dục, mà còn là biểu tượng của một sự chuyển mình - một “thành phố trong thành phố” và tri thức trở thành trung tâm của cuộc sống.

Máy móc hiện đại phục vụ cho các giờ thực hành

Từ nhiều năm nay, Huế vốn được mệnh danh là đất học, là chiếc nôi của nhiều tên tuổi lớn trong khoa học, văn hóa và nghệ thuật. Thế nhưng, phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp lại rời Huế để đến các đô thị lớn hơn như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Hà Nội... tìm cơ hội việc làm. “Thành phố đại học” được kỳ vọng sẽ giữ chân nguồn nhân lực trẻ và hình thành một hệ sinh thái học thuật - nghiên cứu - sáng tạo đủ độ hấp dẫn để thu hút sinh viên trong nước và quốc tế.

TS. Lê Văn Tường Lân - một nhà giáo gắn bó nhiều năm với Đại học Huế chia sẻ: “Huế có chiều sâu học thuật, có môi trường sống đáng mơ ước. Tuy nhiên, thứ còn thiếu hiện nay là một không gian đủ năng động, hiện đại để sinh viên vừa học, vừa sống, vừa sáng tạo. “Thành phố đại học” sẽ bù đắp khoảng trống đó, đồng thời định hình lại cách người trẻ gắn bó với tri thức”.

Theo bản quy hoạch tổng thể, khu “thành phố đại học” được thiết kế như một đô thị xanh - thông minh - bền vững. Những tuyến đường rợp bóng cây nối liền các phân khu chức năng: khu giảng đường, khu nghiên cứu, khu khởi nghiệp, khu ký túc xá, khu sinh hoạt cộng đồng và các không gian thể thao, văn hóa. Cấu trúc mở giúp con người, tri thức, thiên nhiên hòa vào nhau một cách tự nhiên và tinh tế.

Một thư viện số hiện đại với hàng triệu đầu sách điện tử và cơ sở dữ liệu mở, trở thành trung tâm tri thức của toàn khu. Các phòng thí nghiệm tiên tiến, được kết nối với mạng lưới nghiên cứu quốc tế, là nơi sinh viên và giảng viên triển khai các dự án khoa học mang tính ứng dụng cao.

Đặc biệt, khu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Innovation Hub) - “trái tim” của “thành phố đại học” quy tụ các start-up công nghệ, nhóm nghiên cứu liên ngành, vườn ươm doanh nghiệp, không gian làm việc chung và trung tâm hỗ trợ ý tưởng trẻ. Đây là nơi biến ý tưởng thành sản phẩm, biến tri thức thành giá trị.

Không gian sống của sinh viên cũng được thiết kế theo hướng mở: ký túc xá xanh, khu thể thao đa năng, nhà văn hóa sinh viên, khu ẩm thực, công viên âm nhạc, khu sinh hoạt cộng đồng. Một mô hình sống - học - trải nghiệm toàn diện được hình thành, khiến sinh viên cảm nhận Huế theo một nhịp điệu mới: trẻ trung hơn, sôi động hơn nhưng vẫn rất Huế.

Điểm đến của tri thức

Khi đi vào vận hành, “thành phố đại học” được kỳ vọng thu hút hàng vạn sinh viên trong nước và quốc tế, trở thành “thủ phủ giáo dục” của miền Trung. Không chỉ đào tạo chuyên môn, nơi đây còn hướng đến hình thành thế hệ công dân toàn cầu, biết hội nhập, tư duy mở và sẵn sàng sáng tạo.

Theo kế hoạch, các trường đại học thành viên của Đại học Huế sẽ được quy tụ tại đây, cùng với các viện nghiên cứu quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ cao. Mô hình này được xem như “vườn ươm nhân tài”, tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa giáo dục, nghiên cứu và sản xuất.

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn xây dựng một khu đô thị đại học hiện đại, nơi con người là trung tâm của tri thức. Ở đó, sinh viên có thể học, sáng tạo, khởi nghiệp; giảng viên có thể nghiên cứu, hợp tác, phát triển; và cộng đồng được hưởng lợi từ tri thức”.

Không chỉ hiện đại về cơ sở vật chất, đây cũng là mô hình đại học kiểu mới - lấy chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh làm nền tảng. Từ quản lý, giảng dạy đến đời sống sinh viên đều được số hóa: lớp học ảo, học liệu mở, hệ thống quản trị thông minh và không gian làm việc tích hợp. Tất cả hướng đến mục tiêu cuối cùng: biến Huế thành trung tâm giáo dục - nghiên cứu - sáng tạo hàng đầu miền Trung.

Cú hích để bước ra thế giới

Khác với mô hình “đại học khép kín” của thế kỷ trước, “thành phố đại học” không chỉ là nơi đào tạo mà còn là một đô thị mở, gắn kết với cộng đồng xung quanh. Các viện nghiên cứu hợp tác cùng doanh nghiệp địa phương để chuyển giao công nghệ; các khu khởi nghiệp mở cửa cho thanh niên Huế; sinh viên có thể tham gia hoạt động văn hóa, bảo tồn di sản, làm du lịch thông minh hay khởi nghiệp xanh. Mỗi ý tưởng mới, mỗi sáng chế, mỗi dự án cộng đồng đều có thể xuất phát từ chính nơi này.

TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhận định, Huế sẽ không còn là thành phố của hoài niệm, mà là thành phố của sáng tạo, của tri thức. “Thành phố đại học” là cú hích để Huế bước ra thế giới, trở thành trung tâm kết nối các giá trị văn hóa, khoa học và con người.

Điều đặc biệt nhất trong dự án “thành phố đại học” là sự kết hợp tinh tế giữa hiện đại và bản sắc. Không gian văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc truyền thống, lễ hội sinh viên, triển lãm sáng tạo… được tổ chức thường xuyên, để người học không chỉ phát triển tri thức, mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn, gìn giữ bản sắc.

Hơn cả một công trình xây dựng, “thành phố đại học” là một giấc mơ dài hơi của Huế, giấc mơ về một đô thị nơi tri thức là trung tâm, nơi con người phát triển toàn diện. Dự án đang bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước, cùng sự đồng hành của nhiều trường đại học đối tác quốc tế.