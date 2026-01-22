Khảo sát hoàn thiện thể chế phát triển hệ thống giáo dục

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức khảo sát ở tất cả các cấp học

Hoạt động nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ nghiên cứu cấp quốc gia “Hoàn thiện thể chế phát triển hệ thống giáo dục nhằm góp phần tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới” do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thực hiện. Viện triển khai khảo sát một số cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Huế.

Mục tiêu khảo sát nhằm tìm hiểu thực tiễn xây dựng và thực thi thể chế phát triển giáo dục và đào tạo tại địa phương; qua đó, nhận diện những khó khăn, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển hệ thống giáo dục Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, đại diện cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục đã trao đổi, thảo luận về thực tiễn thực hiện thể chế giáo dục tại địa phương; chia sẻ những thành tựu, kinh nghiệm, mô hình hiệu quả, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc phát sinh, hạn chế, bất cập của thể chế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh tọa đàm, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam còn tổ chức khảo sát bằng phiếu hỏi đối với cán bộ quản lý ngành giáo dục cấp Sở, cấp xã/phường, cán bộ quản lý và giáo viên tại các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển giáo dục và đào tạo trong bối cảnh mới.