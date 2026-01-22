  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 22/01/2026 16:03

Khảo sát hoàn thiện thể chế phát triển hệ thống giáo dục

HNN.VN - Ngày 22/1, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế tổ chức tọa đàm khảo sát phục vụ nghiên cứu hoàn thiện thể chế phát triển hệ thống giáo dục.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổiBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáoMở ra lựa chọn mới cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở

 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức khảo sát ở tất cả các cấp học

Hoạt động nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ nghiên cứu cấp quốc gia “Hoàn thiện thể chế phát triển hệ thống giáo dục nhằm góp phần tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới” do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thực hiện. Viện triển khai khảo sát một số cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Huế.

Mục tiêu khảo sát nhằm tìm hiểu thực tiễn xây dựng và thực thi thể chế phát triển giáo dục và đào tạo tại địa phương; qua đó, nhận diện những khó khăn, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển hệ thống giáo dục Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, đại diện cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục đã trao đổi, thảo luận về thực tiễn thực hiện thể chế giáo dục tại địa phương; chia sẻ những thành tựu, kinh nghiệm, mô hình hiệu quả, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc phát sinh, hạn chế, bất cập của thể chế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh tọa đàm, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam còn tổ chức khảo sát bằng phiếu hỏi đối với cán bộ quản lý ngành giáo dục cấp Sở, cấp xã/phường, cán bộ quản lý và giáo viên tại các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển giáo dục và đào tạo trong bối cảnh mới.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Khảo sáthoàn thiệnthể chếphát triểnhệ thốnggiáo dục
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chung sức phát triển kinh tế

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Vang Lê Đức Lộc, công tác giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp, là nhiệm vụ xuyên suốt, cần sự chung sức của cả hệ thống chính trị và nỗ lực từ người dân.

Chung sức phát triển kinh tế
Lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển

Ở nơi “đầu mối thông tin” Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mỗi ngày có hàng trăm phóng viên, biên tập viên trong nước và quốc tế miệt mài tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ truyền tải trung thực, kịp thời tinh thần, nội dung và khát vọng phát triển của Đại hội đến với Nhân dân và bạn bè thế giới.

Lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển
Chính phủ kiên định thực hiện sứ mệnh kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân

Sáng 21/1, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày tham luận với chủ đề “Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”, khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chính phủ kiên định thực hiện sứ mệnh kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân
Đừng để con lỡ “thời gian vàng”

Mới đây, một người mẹ có con chậm phát triển đã chia sẻ câu chuyện đồng hành cùng con, khiến nhiều phụ huynh giật mình và đồng cảm. Những dấu hiệu ban đầu như chậm nói, ít phản hồi khi gọi tên, hạn chế giao tiếp mắt… đã xuất hiện từ sớm, nhưng gia đình vẫn tự trấn an, rồi con sẽ khá lên khi lớn. Trong khi đó, với trẻ có dấu hiệu chậm phát triển, mỗi tháng trì hoãn đánh giá và can thiệp đều có thể thu hẹp dần “thời gian vàng” để hỗ trợ đúng lúc.

Đừng để con lỡ “thời gian vàng”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top