Chọn làm điều tử tế mỗi ngày

Anh Văn Sinh, người có 86 lần hiến máu

Hành trình gần 30 năm hiến máu cứu người

Năm 1997, một ngày như bao ngày, anh Văn Sinh lên bệnh viện để chăm sóc người thân. Giữa những hành lang bệnh viện, anh chứng kiến cảnh bệnh nhân vật vã vì thiếu máu, người nhà bấn loạn, bác sĩ tất bật chạy đôn chạy đáo để tìm nguồn máu thay thế. Những ánh mắt cầu cứu, tiếng thở dài, tiếng gọi nhau trong hoang mang. Tất cả in đậm vào tâm trí người thanh niên nông dân chất phác ấy.

Khi trở về nhà, hình ảnh ấy mãi luẩn quẩn trong đầu anh. “Mình chẳng có tiền bạc hay của cải để giúp người, nhưng mình khỏe mạnh, vậy tại sao lại không chia sẻ thứ quý giá nhất mình đang có?”. Một suy nghĩ tưởng chừng đơn giản nhưng đã trở thành khởi đầu cho hành trình đầy nhân văn.

Lần đầu tiên hiến máu, anh hồi hộp, nhưng sau đó là cảm giác nhẹ nhõm, hạnh phúc. Từ đó, anh không đếm nữa, chỉ biết rằng, khi nào ai cần, khi nào có chương trình vận động là anh lại lên đường. Gần 30 năm trôi qua, đến nay anh đã hiến máu 86 lần; trong đó, có 81 lần hiến máu toàn phần. Đều đặn, bền bỉ, như một lời hứa không lời với chính mình.

Anh Văn Sinh trong một lần hiến máu tình nguyện

Hiến máu là hành động đẹp, nhưng có lúc cũng không tránh khỏi những nỗi buồn riêng. Anh Sinh kể, có lần nghe tin một bệnh nhân ngoại tỉnh đang nguy kịch, anh lập tức lên đường hiến máu. Người nhà bệnh nhân lúc đầu cảm động, cảm ơn rối rít, gọi điện liên tục. Nhưng chỉ vài ngày sau, có lẽ là hiểu nhầm rằng anh “bán máu lấy tiền”, họ bỗng dưng… im bặt. “Buồn lắm chứ. Mình chỉ giúp từ cái tâm. Nhưng rồi cũng quen, người hiểu mình vẫn còn nhiều”, anh cười hiền.

Với anh Sinh, còn rất nhiều kỷ niệm khắc nhớ. Như lần lũ lụt kéo về, nước trắng trời, điện thoại bệnh viện vang lên cầu cứu vì thiếu máu cấp cứu. Không chần chừ, anh lội bộ gần 10 cây số trong nước lũ, quần áo ướt sũng, chân lấm bùn, nhưng mắt vẫn sáng. “Mệt thì có, nhưng vui hơn khi thấy máu mình giúp được người khỏe lại”, anh cười nhẹ, tay xoa vết sẹo do kim tiêm để lại.

Hay lần khác, có bệnh nhân cần đến 6 đơn vị máu cùng lúc. Một mình anh không đủ, vậy là anh lập tức liên lạc với Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống Tân Xuân Lai, nơi anh là người sáng lập để huy động lực lượng. Mọi người cùng nhau lên đường, như một đội quân thầm lặng mang trong mình sứ mệnh hồi sinh. Và niềm vui lớn nhất là khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch, khỏe lại, mỉm cười bước ra khỏi giường bệnh.

“Mỗi lần hiến máu là mỗi lần được chạm tới sự sống. Những cái bắt tay siết chặt, ánh mắt biết ơn, những giọt nước mắt xúc động, với tôi, đó là phần thưởng lớn nhất”, anh Sinh xúc động.

Hành động của anh Sinh không chỉ đơn thuần là nghĩa cử cứu người, mà còn là biểu hiện sâu sắc của việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh thường tâm sự: “Học Bác là học từ điều giản dị nhất. Làm điều có ích cho người khác, làm điều tử tế mỗi ngày”.

Bên cạnh hiến máu, anh còn tích cực tham gia vận động hiến máu, mô, tạng; tham gia công tác Mặt trận thôn; hỗ trợ đồng bào vùng lũ trên khắp đất nước, người nghèo, chống dịch COVID-19. Anh Sinh nhớ lại, năm 2020, nhận được thông tin ở vùng núi Quảng Trị bị lũ quét, cuộc sống người dân gặp khó khăn, vậy là anh cùng một số thành viên tức tốc đi vận động người dân ủng hộ tiền và nhu yếu phẩm. Chỉ sau vài tiếng, gần 500kg hàng gồm gạo, mì tôm, nước uống… được tập kết lên xe và khởi hành ngay trong đêm. Đến nơi, thấy cảnh người dân vất vả thu dọn sau lũ, nhà cửa bị đất đá cuốn phăng, các thành viên không cầm được nước mắt.

Tấm lòng ấy không chỉ lan tỏa ở địa phương, mà còn được tôn vinh tại Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu cấp Quốc gia trước đó. Mới đây, anh Văn Sinh là cá nhân duy nhất được Thành ủy Huế đề cử hồ sơ lên Trung ương để tuyên dương nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016 - 2025. Một vinh dự lớn lao, nhưng khi được hỏi, anh chỉ lặng lẽ nói: “Việc mình làm là tự nguyện, từ tâm, chẳng mong ai biết đến”.

Nhân lên nghĩa cử cao đẹp

Cuộc sống thường nhật của gia đình anh Văn Sinh cũng bình dị như bao hộ nông dân khác. Từ 1 giờ sáng, anh cùng vợ thức dậy đi hái rau má ở đồng. 3 giờ sáng, họ đã nấu bún bán ở chợ quê. Ban ngày, anh đi giữ trâu thuê, tối về lo việc nhà, chăm vườn. Cả đời là một chuỗi ngày lao động vất vả, nhưng chưa bao giờ thiếu đi nụ cười.

Chính từ lối sống tử tế và sự mẫu mực của người cha mà các con anh cũng noi theo. Con gái thứ hai năm nay là sinh viên năm cuối cũng đã hiến máu 7 lần và đăng ký hiến mô, mang tinh thần nhân ái nối dài thêm một thế hệ.

Năm nay, anh Văn Sinh đã bước qua tuổi 53, nhưng sức khỏe anh vẫn dẻo dai. Mỗi lần nhắc đến chuyện hiến máu, mắt anh lại sáng lên. Anh đặt mục tiêu con số hiến 100 lần và có thể nhiều hơn nữa. Khi được hỏi điều mong ước lớn nhất của mình, anh chỉ nhẹ nhàng: “Khi nào còn sức khỏe thì tôi còn hiến máu. Cứu thêm được người nào thì tốt thêm người đó”.

Một câu nói nhẹ nhàng, không màu mè, nhưng chứa đựng cả một trái tim rộng lớn. Trong từng giọt máu anh cho đi là một mạch nguồn yêu thương, là ánh sáng của lòng nhân ái, là nhịp đập của sự sống được tiếp nối từ trái tim đến trái tim. Không phải ai cũng có thể làm được như anh. Nhưng mỗi người đều có thể học được từ anh, học cách sống giản dị mà tử tế, học cách cho đi mà không cần nhận lại, học cách yêu thương trong từng hành động nhỏ nhất.

Từ câu chuyện của anh Văn Sinh, người nông dân bình thường với một tấm lòng phi thường, để hiểu hơn về sức mạnh của lòng nhân ái. Trong thời đại hôm nay, giữa những xô bồ, toan tính, sự tử tế vẫn hiện diện, âm thầm mà bền bỉ, như ánh lửa nhỏ thắp sáng cả một vùng quê. Và chính anh, người đã chọn cách học Bác bằng cả đời sống mình, là minh chứng sống động cho một điều giản dị: “Sống tốt, sống tử tế là cách đẹp nhất để phụng sự cuộc đời”.