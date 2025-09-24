  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 26/09/2025 16:45

Cán bộ, người dân Phường Thuận Hóa hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện

HNN.VN - Sáng 26/9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Thuận Hóa phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.

Phú Xuân tiếp nhận hơn 200 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyệnTrang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó tình huống khẩn cấp cho học sinh Hơn 200 cán bộ, người dân phường Hóa Châu tham gia hiến máu tình nguyện

Hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và các đoàn hội trên địa bàn phường

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu tình nguyện không chỉ là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, mà còn góp phần cứu giúp người bệnh đang cần máu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Không ít cán bộ, đảng viên và người dân phường Thuận Hóa đã nhiều lần tham gia hiến máu, trở thành những tấm gương sáng về tinh thần tình nguyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc nguy nan.

Tại chương trình, gần 230 đơn vị máu của 228 cán bộ, người dân được hiến tặng, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. Mỗi giọt máu được trao đi là một cơ hội hồi sinh, một món quà vô giá cho người bệnh.

NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
hiến máutình nguyệnthuận hóa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Long Quảng sôi nổi ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày 24/9, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện xã Long Quảng phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Ngày hội “Hiến máu tình nguyện”.

Long Quảng sôi nổi ngày hội hiến máu tình nguyện
Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó tình huống khẩn cấp cho học sinh

Sáng 14/9, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi (57 Lâm Hoằng, TP. Huế), Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Kỹ năng sơ cấp cứu, truyền thông hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng và biến đổi khí hậu” nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Sơ cấp cứu Thế giới (13/9/2000 – 13/9/2025).

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó tình huống khẩn cấp cho học sinh
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Chiều 29/8, UBND phường Thuận Hóa và UBND phường Vỹ Dạ long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời phát động phong trào thi đua mới với quyết tâm tạo động lực phát triển toàn diện trong những năm tới.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top