Cán bộ, người dân Phường Thuận Hóa hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện

Hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và các đoàn hội trên địa bàn phường

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu tình nguyện không chỉ là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, mà còn góp phần cứu giúp người bệnh đang cần máu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Không ít cán bộ, đảng viên và người dân phường Thuận Hóa đã nhiều lần tham gia hiến máu, trở thành những tấm gương sáng về tinh thần tình nguyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc nguy nan.

Tại chương trình, gần 230 đơn vị máu của 228 cán bộ, người dân được hiến tặng, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. Mỗi giọt máu được trao đi là một cơ hội hồi sinh, một món quà vô giá cho người bệnh.