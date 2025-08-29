“Rung chuông vàng” giáo dục truyền thống yêu nước

Trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc

Các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh chủ đề bối cảnh, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây biên soạn đề cương, chuẩn bị nội dung câu hỏi; chủ trì, phối hợp với nhà trường lựa chọn bộ câu hỏi sắp xếp theo mức độ khó tăng dần. Ban giám khảo đã trao giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc nhất.

Hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo, đồng thời tạo cơ hội giáo dục học sinh phát huy truyền thống yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, đa dạng hóa các hình thức giáo dục, nhằm tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Cùng ngày, đại diện chỉ huy đơn vị tham gia cùng đoàn của lãnh đạo, chính quyền địa phương dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử Hang Đá Nhà - Núi Giòn.