500 cơ hội việc làm cho sinh viên và người lao động

Trao giấy chứng nhận cho các đối tác

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và người lao động, đặc biệt là sinh viên năm cuối tại trường Đại học Phú Xuân. Với đa dạng các ngành nghề như công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô, du lịch, giáo dục, khởi nghiệp..., sự kiện tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tìm hiểu về các cơ hội nghề nghiệp, phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng và nhận được những tư vấn hữu ích cho quá trình tìm việc.

Bên cạnh cơ hội gặp gỡ trực tiếp các nhà tuyển dụng, PXUni Job Festival còn tổ chức "Workshop Chinh phục nhà tuyển dụng 5 sao" với tên gọi chương trình “The Choisen – ai sẽ được chọn 2025” dành cho các bạn sinh viên xuất sắc tại trường.

Tại ngày hội, sinh viên không chỉ được trang bị những kỹ năng phỏng vấn chuyên nghiệp, mà còn học hỏi kinh nghiệm xây dựng sự nghiệp lâu dài; tạo dấu ấn riêng trong mắt nhà tuyển dụng.