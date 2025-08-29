  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 29/08/2025 14:09

500 cơ hội việc làm cho sinh viên và người lao động

HNN.VN - Sáng 29/8, Trường Đại học Phú Xuân tổ chức sự kiện “PXUni Job Festival 2025” với sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đem đến hơn 500 cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên và người lao động.

Khơi dậy khát vọng, phát huy bản sắc văn hóa, tạo đột phá cho thành phố trực thuộc Trung ươngHơn 220 cán bộ được tập huấn thu thập thông tin thị trường lao độngĐịnh hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

Trao giấy chứng nhận cho các đối tác 

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và người lao động, đặc biệt là sinh viên năm cuối tại trường Đại học Phú Xuân. Với đa dạng các ngành nghề như công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô, du lịch, giáo dục, khởi  nghiệp..., sự kiện tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tìm hiểu về các cơ hội nghề nghiệp, phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng và nhận được những tư vấn hữu ích cho quá trình tìm việc.

Bên cạnh cơ hội gặp gỡ trực tiếp các nhà tuyển dụng, PXUni Job Festival còn tổ chức "Workshop Chinh phục nhà tuyển dụng 5 sao" với tên gọi chương trình “The Choisen – ai sẽ được chọn 2025” dành cho các bạn sinh viên xuất sắc tại trường.

Tại ngày hội, sinh viên không chỉ được trang bị những kỹ năng phỏng vấn chuyên nghiệp, mà còn học hỏi kinh nghiệm xây dựng sự nghiệp lâu dài; tạo dấu ấn riêng trong mắt nhà tuyển dụng.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Ngày hộituyển dụngdoanh nghiệpĐại họcPhú Xuân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyển sinh Đại học Huế: Ngành “hot”, ngành gặp khó

Kết quả điểm trúng tuyển vào các trường thành viên, khoa thuộc và trực thuộc Đại học Huế (ĐHH) năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành. Trong khi nhóm ngành y - dược, sư phạm, ngôn ngữ tiếp tục “giữ nhiệt” với mức điểm cao ngất ngưởng thì một số ngành thuộc nông - lâm - ngư nghiệp, báo chí… vẫn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh.

Tuyển sinh Đại học Huế Ngành “hot”, ngành gặp khó
Hướng tới quyền lợi của người lao động

Trong bối cảnh chính sách an sinh xã hội ngày càng được quan tâm, công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người lao động về những quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) được xem là cầu nối quan trọng.

Hướng tới quyền lợi của người lao động
Giá xăng, dầu cùng tăng

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính theo chu kỳ 7 ngày/ lần, từ 15h ngày 28/8, giá xăng, dầu cùng tăng từ 270-450 đồng/lít. Như vậy, giá xăng đã tăng 2 lần liên tiếp; trong đó giá xăng RON 95-III đã tăng tiến sát mốc 20.500 đồng/lít.

Giá xăng, dầu cùng tăng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top