Giáo dục trung học: Tạo đột phá từ chuyển đổi số

Bùi Hoàng Đại Dương, học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm học 2024 - 2025

Năm học vừa qua, giáo dục trung học của TP. Huế đạt nhiều kết quả nổi bật. Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được sắp xếp hợp lý, đồng bộ. Công tác phổ cập được duy trì với 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 2, trong đó hơn 80% đạt mức độ 3. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được bảo đảm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đánh dấu thành tích đáng khích lệ: Huế là địa phương có số thí sinh bị điểm liệt thấp nhất trong 34 tỉnh, thành; xếp thứ 9/34 về phổ điểm, với 5 môn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành có điểm trung bình cao nhất cả nước. Đây là kết quả có ý nghĩa trong năm đầu tiên cả nước tổ chức kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Công tác kiểm tra, đánh giá, thi cử được tổ chức nghiêm túc, khách quan, phản ánh đúng chất lượng dạy học. Các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp được đảm bảo công bằng, thuận lợi, chất lượng mũi nhọn quốc gia và quốc tế duy trì ổn định; khoảng cách chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi và khó khăn từng bước được thu hẹp...

TP. Huế đạt kết quả đáng khích lệ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Nhiều hoạt động giáo dục được chú trọng, như: dạy học STEM, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, trải nghiệm kỹ năng sống. Giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt Huế tổ chức thành công Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2025 với hơn 3.000 vận động viên tham gia và đang tích cực chuẩn bị đăng cai Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2028.

Về cơ sở vật chất, toàn thành phố đã đầu tư xây mới và cải tạo hàng trăm phòng học, phòng bộ môn, thư viện; mua sắm thiết bị dạy học. Nhiều dự án trường học quy mô lớn đang được triển khai, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao.

Bước sang năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018; xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường gắn với điều kiện thực tiễn; tổ chức lớp học đáp ứng nguyện vọng, định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Ngành cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong dạy học, kiểm tra đánh giá; xây dựng ngân hàng câu hỏi theo ma trận; triển khai học liệu điện tử; phát triển năng lực số cho học sinh và bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số cho giáo viên. Công tác hướng nghiệp, phân luồng tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với nhu cầu nhân lực của địa phương và yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.