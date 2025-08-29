Tuyển sinh Đại học Huế: Ngành “hot”, ngành gặp khó

Tân sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH buổi đầu làm thủ tục nhập học

Điều khá bất ngờ nhất là điểm chuẩn hai ngành học sư phạm tiếng Anh và sư phạm tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH đạt mức điểm tuyệt đối 30/30. Theo PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, điểm trúng tuyển hai ngành này tăng cao là do chỉ tiêu của trường thấp (sư phạm tiếng Trung là 20 và sư phạm tiếng Anh là 199), trong khi hồ sơ dự tuyển hai ngành này rất cao, số thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30 cũng cao. Điều này buộc nhà trường phải áp dụng tiêu chí phụ để tuyển sinh nhằm đảm bảo đúng chỉ tiêu.

Đứng sau hai ngành sư phạm trên của Trường Đại học Ngoại ngữ là nhiều ngành sư phạm của Trường Đại học Sư phạm, ĐHH đều có điểm trúng tuyển từ 26 đến gần 29 điểm. Trong đó, các ngành sư phạm ngữ văn, lịch sử, địa lý… dao động từ 28 đến gần 29 điểm và các ngành sư phạm khối xã hội khác cũng trên dưới 27 điểm. Các ngành khối tự nhiên có điểm trúng tuyển đều dao động ở mức cao so với mọi năm từ 26 điểm trở lên. Theo lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm, ĐHH, một trong những lý do điểm trúng tuyển cao là thí sinh dự tuyển vào trường năm nay rất cao, thu hút phần lớn học sinh loại giỏi, khá.

TS. Lê Hồ Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ĐHH nhận định, sự quan tâm ngày càng lớn của Đảng và Nhà nước đối với ngành giáo dục thể hiện qua các chính sách và nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 29, Nghị quyết 45, Kết luận 91 của Bộ Chính trị... đã tạo niềm tin, thu hút người học. Đặc biệt, các chính sách mới như Luật Nhà giáo, dự kiến thông qua các luật liên quan đến giáo dục trong thời gian tới, sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành sư phạm.

Y - dược tiếp tục là ngành “hot” lâu nay. GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, ĐHH cho rằng, có những lý do thu hút sinh viên, nhà trường là một trong ba cơ sở đào tạo y - dược lớn nhất cả nước; có chất lượng và uy tín đã được khẳng định nên điểm chuẩn luôn cao từ trước đến nay. Trường đã và đang đổi mới mạnh mẽ sang đào tạo dựa trên năng lực (hợp tác với Đại học Y khoa Harvard, Hoa Kỳ). Ngoài ra, ngành y - dược được xã hội rất quan tâm, trọng dụng và điều kiện học tập ở Huế khá tốt, phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định.

Dù có nhiều ngành thuận lợi thu hút thí sinh nhưng vẫn còn những đơn vị vẫn gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh. PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH khẳng định, những năm trở lại đây nhà trường luôn gặp khó khăn trong tuyển sinh, nhiều ngành không đạt chỉ tiêu. Ông nêu rõ, nguyên nhân chính là tâm lý xã hội còn e ngại các ngành nông - lâm - thủy sản do cho rằng đặc thù nghề nghiệp vất vả, thu nhập không cao. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng thực tế của các doanh nghiệp, tổ chức trong ngành hiện rất lớn (2.500 - 3.000 vị trí/năm), nhưng trường chỉ đáp ứng chưa đến 1.000 sinh viên tốt nghiệp/năm.

Tương tự, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, ĐHH GS.TS. Trần Ngọc Tuyền cho biết, một số ngành của trường cũng chưa đạt chỉ tiêu tuyển sinh, đặc biệt, các ngành khó tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp. Chẳng hạn như ngành báo chí dù là một trong những ngành thu hút nhiều sinh viên, nhưng trong điều kiện sáp nhập cơ quan báo chí, tinh giản biên chế thì việc sinh viên báo chí sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ khó kiếm việc làm đúng nghề. Riêng năm nay, dự báo tình hình tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học, ĐHH tương đối khả quan. Tuy nhiên, theo GS.TS Tuyền phải đến 30/8, công tác nhập học cơ bản xong mới nắm số lượng và xem ngành nào không đạt chỉ tiêu và đánh giá nguyên nhân cụ thể.