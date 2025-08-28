Tăng cường đảm bảo an toàn trường học năm học 2025-2026

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa)

Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục và phối hợp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trong trường học được đặt lên hàng đầu. Các trường đẩy mạnh phổ biến pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm, phát thanh học đường, câu lạc bộ, chuyên đề ngoại khóa…

Nội dung tuyên truyền cần thiết thực, gần gũi, tập trung vào việc xây dựng ý thức chấp hành quy định giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, và hình thành văn hóa giao thông học đường. Các hoạt động tuyên truyền cần gắn với các sự kiện trọng đại như kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và lễ khai giảng năm học mới.

Đặc biệt, phát huy vai trò của học sinh trong việc tuyên truyền tới phụ huynh. Thông qua phong trào “Học sinh nói với cha mẹ về an toàn giao thông”, giáo viên hướng dẫn học sinh cách nhắc nhở người thân chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông. Các sáng kiến, hành động tích cực của học sinh sẽ được biểu dương và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tổ chức ký cam kết 3 bên (nhà trường - cha mẹ - học sinh) về chấp hành ATGT; duy trì mô hình “Xếp hàng đón con”, “Cổng trường an toàn, văn minh”; thành lập đội hỗ trợ cổng trường nhằm giữ gìn trật tự, tránh ùn tắc giao thông giờ cao điểm.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng lưu ý các trường tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước và kiểm tra, xử lý kịp thời cây xanh nhằm đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường học.