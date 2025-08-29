Mở rộng mô hình tiên tiến đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú

Bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân)

TP. Huế hiện có 6 trường tiểu học tham gia mô hình này, gồm: Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Phú Thượng 1, Trần Quốc Toản, Thuận Lộc và Thuận Hòa. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế và cấp dưỡng ở các trường học. Các đại biểu tham gia khảo sát kiến thức, được hướng dẫn thực hành an toàn thực phẩm, cung cấp dụng cụ, trang phục, thuốc thử glugol...

Qua quá trình triển khai, mô hình bước đầu mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Công tác chỉ đạo, giám sát được triển khai kịp thời; các trường tích cực hưởng ứng; cán bộ cấp dưỡng, y tế được nâng cao kiến thức và kỹ năng. Việc sắp xếp khu vực chế biến hợp lý, tránh nhiễm chéo đã tạo sự thay đổi rõ rệt trong thực hành chế biến. Đặc biệt, việc sử dụng thuốc thử glugol giúp thường xuyên kiểm tra dụng cụ chứa đựng thức ăn, hạn chế nguy cơ ngộ độc. Phần mềm kiểm thực 3 bước hỗ trợ tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ, giúp ban giám hiệu thuận lợi hơn trong công tác giám sát.

Thời gian tới, TP. Huế sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình điểm, với các hoạt động như tập huấn kiến thức, hỗ trợ thuốc thử glugol, giám sát mẫu thực phẩm và bàn tay, áp dụng phần mềm kiểm thực 3 bước, đồng thời tăng cường kiểm tra định kỳ, hướng đến xây dựng bếp ăn học đường an toàn, bền vững.