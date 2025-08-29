  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 29/08/2025 14:11

Mở rộng mô hình tiên tiến đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú

HNN.VN - Sáng 29/8, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn về công tác an toàn thực phẩm, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho các trường học đang triển khai mô hình tiên tiến đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú.

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trúChăm lo bữa ăn cho học sinh bán trúĐể phụ huynh yên tâm với bữa ăn bán trú của con

 Bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân)

TP. Huế hiện có 6 trường tiểu học tham gia mô hình này, gồm: Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Phú Thượng 1, Trần Quốc Toản, Thuận Lộc và Thuận Hòa. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế và cấp dưỡng ở các trường học. Các đại biểu tham gia khảo sát kiến thức, được hướng dẫn thực hành an toàn thực phẩm, cung cấp dụng cụ, trang phục, thuốc thử glugol...

Qua quá trình triển khai, mô hình bước đầu mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Công tác chỉ đạo, giám sát được triển khai kịp thời; các trường tích cực hưởng ứng; cán bộ cấp dưỡng, y tế được nâng cao kiến thức và kỹ năng. Việc sắp xếp khu vực chế biến hợp lý, tránh nhiễm chéo đã tạo sự thay đổi rõ rệt trong thực hành chế biến. Đặc biệt, việc sử dụng thuốc thử glugol giúp thường xuyên kiểm tra dụng cụ chứa đựng thức ăn, hạn chế nguy cơ ngộ độc. Phần mềm kiểm thực 3 bước hỗ trợ tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ, giúp ban giám hiệu thuận lợi hơn trong công tác giám sát.

Thời gian tới, TP. Huế sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình điểm, với các hoạt động như tập huấn kiến thức, hỗ trợ thuốc thử glugol, giám sát mẫu thực phẩm và bàn tay, áp dụng phần mềm kiểm thực 3 bước, đồng thời tăng cường kiểm tra định kỳ, hướng đến xây dựng bếp ăn học đường an toàn, bền vững.

CÁT AN
 Từ khóa:
Nâng caoan toànthực phẩmbếp ăn bán trú
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phòng chống đuối nước, bảo vệ an toàn cho trẻ

7 tháng đầu năm 2025, TP. Huế ghi nhận 5 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước. Con số này có giảm so với cùng kỳ năm trước, song vẫn là hồi chuông cảnh báo về hiểm họa rình rập, để lại nỗi đau nặng nề cho nhiều gia đình.

Phòng chống đuối nước, bảo vệ an toàn cho trẻ
Phát động chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc tại Huế

Ngày 16/8, tại TP. Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng. Sự kiện này mở đầu cho chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa - những địa phương trọng điểm về du lịch, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một không gian du lịch văn minh, thân thiện và an toàn.

Phát động chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc tại Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top