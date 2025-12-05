  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 08/12/2025 16:27

Nâng cao chất lượng và đảm bảo đời sống cho viên chức, người lao động

HNN.VN - Chiều 8/12, Công đoàn Đại học Huế tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoànNgày hội Đại Đoàn Kết của người Việt tại Kyushu Gắn hoạt động công đoàn với các phong trào thi đua Lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVILãnh đạo thành phố tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025

Nhiều tham luận tại đại hội chú trọng đến đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động 

Công đoàn Đại học Huế có 16 công đoàn cơ sở trực thuộc, 3.533 đoàn viên. Công tác đào tạo đại học và sau đại học của Đại học Huế không ngừng phát triển và mở rộng quy mô đào tạo; đa dạng ngành nghề ở các trình độ từ bậc đại học đến sau đại học, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và thị trường lao động hiện đại.

Đại học Huế hiện có 3.570 viên chức, người lao động; trong đó có 1.888 giảng viên cơ hữu, 834 tiến sĩ, 1.542 thạc sĩ, 35 bác sĩ chuyên khoa I và II, 17 giáo sư, 209 phó giáo sư, 228 giảng viên cao cấp, 527 giảng viên chính.

Hiện nay, 7/8 trường thành viên của Đại học Huế đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo chu kỳ 2 và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Đại học Huế luôn duy trì thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng đại học cả nước và quốc tế.

Các chế độ chính sách của Nhà nước luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Các công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp, đề xuất cơ chế chính sách, đảm bảo việc làm và đời sống vật chất, tinh thần đối với viên chức, người lao động; giám sát việc thực hiện kế hoạch, kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai các chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của Đại học Huế, của đơn vị, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục theo hướng có lợi cho viên chức, người lao động.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong ngành giáo dục tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Trọng tâm là các phong trào do cấp trên phát động, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Dạy tốt - học tốt” với nội dung “Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, quản lý và học tập”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…

Tin, ảnh: Hoàng Triều

 Từ khóa:
Nâng caochất lượngvà đảm bảođời sốngcho viên chứcngười lao động
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao năng lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Từ ngày 3-5/12, tại Trường Cao đẳng Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố.

Nâng cao năng lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
Quốc hội khóa XV hoàn thành khối lượng công việc lớn với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ

Quốc hội khóa XV là Quốc hội năng động, linh hoạt, thích ứng với yêu cầu của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh mới; hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ trên các mặt lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia.

Quốc hội khóa XV hoàn thành khối lượng công việc lớn với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ
Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Ngày 3/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo trực tuyến “Nâng cao chất lượng quản lý các hoạt động giáo dục nhằm duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi”. Điểm cầu tại TP. Huế được tổ chức tại Trường Mầm non I (phường Thuận Hóa).

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
Giữ bình yên cho người lao động

Những ngày cuối năm, cùng với nhịp sản xuất hối hả tại các doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn đồng loạt tổ chức các chương trình trang bị kỹ năng an ninh mạng, pháp luật, sức khỏe và hỗ trợ sau lũ, tạo thành “lá chắn mềm” giúp người lao động (NLĐ) yên tâm hơn trong đời sống và công việc.

Giữ bình yên cho người lao động
Thông tin doanh nghiệp:
SGE Việt Nam - Thương hiệu cung cấp khay, kệ làm bánh chất lượng

Trong vô vàn nhà cung cấp khay và kệ làm bánh, người dùng không ít khi hoang mang khi chọn lựa một thương hiệu cung cấp sản phẩm chất lượng. SGE Việt Nam với những giải pháp thiết thực, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm - chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng!

SGE Việt Nam - Thương hiệu cung cấp khay, kệ làm bánh chất lượng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top