Nâng cao chất lượng và đảm bảo đời sống cho viên chức, người lao động

Nhiều tham luận tại đại hội chú trọng đến đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động

Công đoàn Đại học Huế có 16 công đoàn cơ sở trực thuộc, 3.533 đoàn viên. Công tác đào tạo đại học và sau đại học của Đại học Huế không ngừng phát triển và mở rộng quy mô đào tạo; đa dạng ngành nghề ở các trình độ từ bậc đại học đến sau đại học, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và thị trường lao động hiện đại.

Đại học Huế hiện có 3.570 viên chức, người lao động; trong đó có 1.888 giảng viên cơ hữu, 834 tiến sĩ, 1.542 thạc sĩ, 35 bác sĩ chuyên khoa I và II, 17 giáo sư, 209 phó giáo sư, 228 giảng viên cao cấp, 527 giảng viên chính.

Hiện nay, 7/8 trường thành viên của Đại học Huế đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo chu kỳ 2 và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Đại học Huế luôn duy trì thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng đại học cả nước và quốc tế.

Các chế độ chính sách của Nhà nước luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Các công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp, đề xuất cơ chế chính sách, đảm bảo việc làm và đời sống vật chất, tinh thần đối với viên chức, người lao động; giám sát việc thực hiện kế hoạch, kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai các chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của Đại học Huế, của đơn vị, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục theo hướng có lợi cho viên chức, người lao động.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong ngành giáo dục tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Trọng tâm là các phong trào do cấp trên phát động, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Dạy tốt - học tốt” với nội dung “Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, quản lý và học tập”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…