Ngày hội Đại Đoàn Kết của người Việt tại Kyushu

Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu (VietWorld) trao bằng xác lập Kỷ lục VietWorld đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và Hội Người Việt Nam tại Fukuoka (AVF)

Ngày hội với những hoạt động ý nghĩa

Tôi đến sớm cùng các anh chị em trong Ban Tổ chức để lo công tác chuẩn bị cho Ngày hội. Sáng sớm mùa thu Fukuoka, trời se lạnh, bao quanh sân vận động Học viện Công giáo là những hàng cây đã đổi sang màu vàng, màu đỏ - nét đặc trưng lãng mạn của mùa thu Nhật Bản. Từ 7 giờ rưỡi sáng, chúng tôi đã bắt đầu khởi động vòng loại cho Giải bóng đá Kyushu Cup lần thứ 2 trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gấp rút sửa soạn gian hàng nhận áo cờ đỏ sao vàng và mũ, chờ đón khoảnh khắc mọi người tề tựu.

Đây là lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức một cách trang trọng, quy mô trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nên đối với chúng tôi, tuy có phần lo lắng nhưng cũng chất chứa rất nhiều háo hức và mong chờ. Đặc biệt, chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp cùng tổ chức pháp nhân phi lợi nhuận (NPO) Người Việt Nam tại Fukuoka thực hiện, mang chủ đề "Đại đoàn kết - Hội nhập - Phát triển - Lan tỏa bản sắc". Vậy nên, đây không chỉ là dịp để các hội đoàn đến giao lưu, học hỏi lẫn nhau, mà còn là cơ hội quý báu để quảng bá những bản sắc văn hóa Việt Nam đậm đà đến bạn bè quốc tế. Chúng tôi muốn cho thế giới thấy, người Việt Nam dù ở đâu cũng luôn là một cộng đồng mạnh mẽ, đoàn kết và đầy kiêu hãnh.

Những chiếc áo cờ đỏ sao vàng

10 giờ sáng, khi công tác phát áo và hướng dẫn mọi người đến địa điểm tập trung đã gần hoàn tất, Ban Tổ chức cũng bắt đầu điều chỉnh đội hình và phổ biến về cách đi. Hôm nay, chúng tôi sẽ xác lập kỉ lục “Xếp hình Quốc kỳ Việt Nam ở nước ngoài với số lượng người tham dự nhiều nhất”. Rất nhiều thành phần đến tham gia, có những anh chị đã đi làm, có thực tập sinh, du học sinh… Trong số ấy, có một thành phần rất đặc biệt và đáng trân trọng. Đó chính là các em thiếu nhi. Các em tuy sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, nhưng nhờ sự vun đắp của bố mẹ, các em đã được dạy tiếng Việt và văn hóa Việt từ bé, từ đó gieo vào lòng mình mầm yêu quê hương. Hình ảnh các em mặc áo đỏ sao vàng chạy nhảy trên sân cỏ thật sự là minh chứng sống động nhất cho sự tiếp nối văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.

11 giờ, lá cờ được xếp hoàn thành, với 960 người tham gia. Chúng tôi đã cùng nhau hát Quốc ca, bài hát mà ai cũng thuộc lòng nhưng đã lâu lắm rồi không được cùng nhau cất lên trong một sự kiện đặc biệt như hôm nay. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ai đó, và tự thấy lòng mình cũng nghẹn lại. Một khoảnh khắc thật xúc động và thiêng liêng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn và đa dạng hoạt động, diễn ra ngày 16/11/2025 tại Fukuoka, Nhật Bản

Khi những niềm vui được hòa chung

Sau phần xác lập kỷ lục, chúng tôi nghỉ trưa và tổ chức cắm trại ấm cúng ngay trong khuôn viên trường. Hôm nay cũng có các gian hàng ẩm thực Việt Nam, nào bánh mì, nào phở, nào bún thịt nướng... Mùi hương của những món ăn quen thuộc thoang thoảng thơm phức, khiến nỗi nhớ nhà như được xoa dịu. Tại đây, chúng tôi có dịp trò chuyện với rất nhiều bạn, và biết được có những bạn ở xa phải dậy sớm từ 4-5 giờ sáng để kịp tham gia.

Đến chiều, chúng tôi trở lại với các hoạt động chính. Khu vực Đại hội Thể dục Thể thao bỗng chốc trở nên rộn ràng, tưng bừng. Các môn như nhảy dây, đá cầu, cờ tướng diễn ra song song. Vui nhất là trò kéo co, với sự tham gia nhiệt tình của mọi lứa tuổi, từ các em thiếu nhi đến người lớn. Tiếng cười sảng khoái pha lẫn với tiếng cổ vũ, tạo nên một không khí rộn ràng, đầy năng lượng. Mọi người đều chơi lăn xả hết mình, quên cả tuổi tác và chức vụ. Đã có lúc, vì quá hăng, sợi dây thừng kéo co gần như bị đứt, khiến Ban Tổ chức phải nhanh chóng đi tìm một sợi dây thừng khác chắc chắn hơn để tiếp tục cuộc vui. Rồi có đợt, vì ham vui quá, cả tổ trọng tài cũng hăm hở vào hỗ trợ kéo dây. Sau này, câu chuyện ấy trở thành một “giai thoại” vui của Ngày hội, đặc biệt là khi các chị ở đội thua kiện vui vì cho rằng Ban Tổ chức đã... vào kéo cho đội kia thắng! Những tình huống dở khóc dở cười này lại chính là chất liệu gắn kết, là kỷ niệm chung quý giá của chúng tôi.

Các em nhỏ Việt Nam cũng có một ngày hội riêng với đầy ắp các trò chơi dân gian thú vị như đập niêu, ném còn, ném lon. Trên con dốc thoai thoải gần khu cắm trại, nhiều em say sưa với môn trượt cỏ. Các em trượt hết lần này đến lần khác, thử hết tư thế này đến tư thế khác, đến nỗi nhiều khi bố mẹ cũng phải lo lắng các em bị té ngã. Một người chị của tôi gọi vui các em là “thiên lôi”, vì chị đã có hai đứa con nên biết nuôi mấy em nhỏ này thì vất vả đủ đường, nhất là ở cái tuổi ăn tuổi lớn này các em rất hiếu động. Nhưng cũng chính vì ở cái tuổi này, tâm hồn các em như một trang giấy trắng, dễ dàng tiếp nhận và lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa và dạy tiếng Việt chính là cách chúng ta nuôi dưỡng, gieo vào các em tình yêu quê hương, để các em biết rằng mình luôn có một Tổ quốc rực rỡ và thân thương phía sau lưng.

Xế chiều, chúng tôi tổ chức trao giải cho các đội bóng hạng Nhất, Nhì, Ba trong giải bóng đá Kyushu Cup, và các giải ở hạng mục đá cầu, cờ tướng. Trao giải xong cho những người chiến thắng cũng là lúc Ngày hội đi đến hồi kết. Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp, thu gom rác và trở về sau một ngày dài. Nhiều người vẫn còn những tiếc nuối, không muốn rời xa không khí ấm áp và tràn đầy tiếng cười đó.

960 người Việt tại Kyushu tham gia hoạt động xếp hình Quốc kỳ Việt Nam

“Lá cờ hôm nay chúng ta cùng xếp nên không chỉ là biểu tượng của Việt Nam, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, lòng tự hào và sức mạnh cộng đồng.” Lời phát biểu của ông Nguyễn Duy Anh, Trưởng Ban Tổ chức, như một lời nhắc nhở tất cả người có mặt hôm đấy rằng phải ý thức mình cần giúp đỡ mọi người. Ngày hội kết thúc, nhưng ngọn lửa Đại đoàn kết thì vẫn còn cháy mãi trong tim mỗi người Việt Nam tại Kyushu.