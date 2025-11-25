Giới thiệu về SGE

SGE (Spring Green Evolution) là thương hiệu đến từ Thái Lan, thuộc lĩnh vực cung cấp và phân phối máy chế biến thực phẩm, thiết bị bảo quản thực phẩm chất lượng cao. Doanh nghiệp sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, từ máy hút chân không, máy sấy thực phẩm, máy trộn, máy thái thịt đến lò nướng và các dụng cụ hỗ trợ nấu nướng. Tại Việt Nam, SGE đã hoạt động từ năm 2020, mang đến những tiện ích cho cả căn bếp gia đình và doanh nghiệp.

SGE chuyên cung cấp sản phẩm chế biến và bảo quản thực phẩm

Chúng tôi hoạt động với mong muốn ưu tiên trải nghiệm khách hàng, giúp việc nấu nướng và bảo quản thức ăn trở nên đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng hơn. Sản phẩm của SGE đảm bảo an toàn chất lượng quốc tế HACCP, là giải pháp thân thiện và an toàn với người dùng. Bên cạnh đó, SGE còn nổi bật với dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, bảo hành chính hãng và hỗ trợ kỹ thuật tận tâm, mang đến trải nghiệm thoải mái, tiện lợi và bền vững.

SGE Việt Nam - Thương hiệu cung cấp khay, kệ làm bánh chất lượng

Trong lĩnh vực làm bánh và sản xuất thực phẩm, việc lựa chọn khay và kệ đạt chuẩn chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu suất vận hành, độ an toàn thực phẩm và tuổi thọ thiết bị. Trong số đó, cái tên SGE là thương hiệu được nhiều gia đình, doanh nghiệp tin tưởng: chính bởi sự chất lượng, chuyên nghiệp và thấu hiểu nhu cầu của người dùng.

Chất lượng vật liệu vượt trội - Yếu tố tạo nên sự khác biệt

Sản phẩm do SGE sản xuất được chế tạo từ inox 201 và nhôm cao cấp, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về vật liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Nhờ khả năng dẫn nhiệt và chịu nhiệt vượt trội, các dòng khay và rack hong bánh của SGE hoạt động ổn định trong lò nướng công nghiệp thời gian dài mà không bị cong vênh hay biến dạng. Đồng thời, chất liệu bền chắc giúp sản phẩm khó trầy xước, chống gỉ sét hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tiếp xúc với thức ăn trong thời gian dài.

Khay làm bánh từ nhôm và thép không gỉ

Việc sử dụng vật liệu đạt chuẩn không chỉ nâng cao độ bền mà còn giúp khay, kệ giữ được bề mặt sáng đẹp, dễ vệ sinh và duy trì tính thẩm mỹ trong suốt quá trình sử dụng. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, nơi yêu cầu về vệ sinh và an toàn được đặt lên hàng đầu. Với tiêu chuẩn Food Grade và sự đầu tư nghiêm túc vào chất lượng, SGE Việt Nam mang đến cho khách hàng những thiết bị an toàn, bền bỉ, giúp tối ưu chi phí và hạn chế tối đa việc phải thay mới thường xuyên!

Thiết kế tối ưu, phù hợp nhiều loại lò nướng và mô hình sản xuất

Khay và kệ làm bánh của SGE được sản xuất theo đúng kích thước tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với hầu hết các dòng lò nướng phổ biến hiện nay. Bên cạnh kích thước 40×60 cm với lò nướng thường và 46×72 cm với lò nướng công nghiệp, SGE còn cung cấp các mẫu rack hong bánh dành riêng cho lò nướng mini. Nhờ đó, ngay cả trong những gian bếp nhỏ gọn, khách hàng vẫn có thể thoải mái làm bánh mà không phải lo lắng về hiệu suất hay tính tiện dụng của sản phẩm.

Kệ khay bánh của SGE đáp ứng nhu cầu của nhiều quy mô sản xuất khác nhau

Ngoài ưu điểm về kích thước, khay và kệ hong bánh của SGE còn có độ dày phù hợp, đảm bảo độ cứng vững, hạn chế tình trạng cong vênh khi đặt nhiều sản phẩm. Nhờ thiết kế đồng bộ, người dùng có thể dễ dàng bố trí số lượng khay lớn trong cùng một mẻ nướng, tối ưu công suất và giảm thời gian chế biến. Các kệ khay bánh đều có bánh xe để tiện di chuyển, với số lượng từ 6 tầng, 10 tầng đến 20 và 30 tầng tùy thuộc quy mô bếp, chính là lựa chọn vô cùng cần thiết đối với các xưởng sản xuất lớn hiện nay.

Truy cập https://sgeviet.vn/ke-khay-banh/ để khám phá thêm những sản phẩm kệ nướng bánh, rack hong bánh, xe đẩy hong bánh chất lượng từ SGE nhé!

Dịch vụ chuyên nghiệp và chính sách bảo hành rõ ràng

SGE không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng cao mà còn chú trọng cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Đội ngũ tư vấn viên luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7, giúp khách hàng lựa chọn kích thước khay, loại kệ và số lượng phù hợp với từng mô hình sử dụng. Với các đơn vị sản xuất, SGE cung cấp báo giá nhanh chóng, tư vấn giải pháp tối ưu chi phí và đảm bảo vận chuyển an toàn tận nơi, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi và đáng tin cậy.

Ngoài ra, SGE còn áp dụng chính sách đổi trả miễn phí trong 7 ngày, miễn phí vận chuyển và bảo hành 12 tháng cho các sản phẩm máy móc. Nhờ quy trình bảo hành - đổi trả rõ ràng và minh bạch, khách hàng có thể hoàn toàn an tâm khi lựa chọn sản phẩm của SGE. Chúng tôi luôn chủ động lắng nghe mọi phản hồi từ người dùng, xem đó là cơ sở quan trọng để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hướng đến việc nâng cao trải nghiệm và mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Với những ưu điểm trên, SGE xứng đáng là lựa chọn hàng đầu đối với những người đang tìm kiếm sản phẩm khay, kệ làm bánh uy tín, chất lượng! Khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh thông tin chính thống để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.

Thông tin liên hệ của SGE Việt Nam:

● Website: sgeviet.vn

● Fanpage: https://www.facebook.com/sgevietnam/?locale=vi_VN

● Hotline: 0888 531 616

● Email: sales@sgeviet.vn

● Youtube: www.youtube.com/@springgreenevolutionvietna1189

● Địa chỉ: Số 543 Bát Khối, phường Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam