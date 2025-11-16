Lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVI

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố điều hành phiên thảo luận dự thảo báo cáo chính trị.

Dự thảo báo cáo chính trị lần thứ ba được hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu các định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; bám sát Nghị quyết 02-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung góp ý vào bố cục và định hướng trọng tâm của dự thảo, gồm: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025; dự báo bối cảnh tác động đến phong trào công nhân, viên chức, lao động; đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự thảo đưa ra 10 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, nhất là về tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc.

Các ý kiến tại hội nghị được Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện văn kiện, bảo đảm báo cáo chính trị trình Đại hội XVI ngắn gọn, thực chất, phản ánh đúng tình hình công nhân, viên chức, người lao động và yêu cầu phát triển của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.