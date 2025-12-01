Giữ bình yên cho người lao động

Buổi truyền thông “Làm cha mẹ vì sự phát triển toàn diện của trẻ thơ” tại Công ty CP Long Thọ

Giúp công nhân tránh bẫy lừa

Những ngày cuối tháng 11, khu nhà ăn rộng lớn của Công ty HBI Huế sáng đèn như một hội trường nhỏ. Hơn 150 công nhân, NLĐ ngồi kín ghế, chăm chú hướng về sân khấu, nơi cán bộ Công an phường Phú Bài đang trình bày những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến mới nhất. Từng slide cảnh báo hiện lên với màu sắc trực quan, khiến người xem không chỉ lắng nghe mà còn nhận ra nhiều tình huống quen thuộc quanh mình.

Những chiêu lừa tưởng quen nhưng liên tục biến tấu lần lượt xuất hiện, khiến nhiều công nhân giật mình trước mức độ tinh vi của tội phạm mạng. Mỗi slide được mở ra như một kịch bản mới: kẻ gian giả danh công an, viện kiểm sát để đe dọa; chiếm quyền tài khoản người thân để vay mượn; gửi link độc hại mạo danh cơ quan nhà nước; dụ dỗ đầu tư tài chính - tiền ảo; thậm chí nấp trong các trò chơi trực tuyến để chiếm đoạt tài sản.

Buổi truyền thông không chỉ đơn thuần truyền đạt thông tin mà còn thu hút công nhân bằng những tình huống minh họa trực quan, giúp họ dễ hình dung và ghi nhớ. Khi slide cảnh báo về thủ đoạn “giả mạo tài khoản người thân để vay tiền” hiện lên, cả hội trường thoáng rộ lên những tiếng xì xào; nhiều người nhận ra mình đã từng suýt trở thành nạn nhân. Chị Lê Thị Huyền, công nhân chuyền may chia sẻ sau chương trình: “Tôi không rành công nghệ, thấy tin nhắn giống bạn bè gửi đến là cứ tin. Giờ biết cách nhận diện và kiểm tra trước khi chuyển khoản, chúng tôi yên tâm hơn nhiều”.

Tại Công ty CP Long Thọ, các lớp truyền thông chuyên đề cũng thu hút đông đảo NLĐ tham gia. Từ chương trình “Làm cha mẹ vì sự phát triển toàn diện của trẻ thơ” với những gợi ý chăm sóc con thực tế, đến chương trình giới thiệu “Những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2024” giúp NLĐ hiểu rõ quyền lợi và cách tự bảo vệ mình.

Các buổi sinh hoạt đều được thực hiện bằng hình thức trực quan, nhiều ví dụ gắn với đời sống công nhân, tạo sự tương tác cởi mở giữa báo cáo viên và NLĐ. Việc công đoàn chủ động mang kiến thức pháp luật, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, kỹ năng làm cha mẹ đến tận DN không chỉ nâng cao nhận thức mà còn giúp NLĐ yên tâm gắn bó với công việc, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, nhân văn và bền vững.

Theo ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Trưởng ban Công tác Công đoàn, việc tăng cường các buổi truyền thông kỹ năng tại DN - từ phòng, chống lừa đảo trực tuyến đến kiến thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe hay kỹ năng làm cha mẹ là rất cần thiết. “Chỉ một cú nhấp vào link lạ, NLĐ có thể mất sạch tiền tích góp. Vì vậy, trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên mạng quan trọng không kém bảo vệ tài sản ngoài đời thực”, ông Quý nói.

Cùng nhau vượt khó

Cùng với trang bị kiến thức, các hoạt động chăm lo phúc lợi sau mưa lũ cũng được công đoàn các DN rốt ráo triển khai.

Giữa lúc cuộc sống của hàng trăm công nhân vẫn còn chồng chất nỗi lo sau những ngày lũ muộn; không ít gia đình bị ngập sâu, nhà cửa đầy bùn đất, thiếu người hỗ trợ dọn dẹp, Công đoàn HBI phát động chương trình “Cùng nhau vượt qua mùa lũ” - một hoạt động đầy tính nhân văn, huy động đoàn viên hỗ trợ những đồng nghiệp đang gặp khó khăn trong việc vệ sinh, sửa sang nhà cửa. Chương trình không chỉ dừng ở việc “giúp một đôi tay”, mà còn mang theo tinh thần sẻ chia, giúp công nhân nhanh chóng ổn định cuộc sống để yên tâm trở lại dây chuyền sản xuất.

Cũng tại HBI, tháng 11 còn đánh dấu một hoạt động khiến công nhân ấm lòng: món quà sinh nhật 400.000 đồng, trong đó 100.000 đồng là khoản “bonus thay nhớt mùa bão”. Cuối năm không khí se lạnh, nhưng trong khuôn viên công ty, không khí lại ấm lên bởi những câu chuyện vui. “Sinh nhật có quà, xe có nhớt, còn tụi em có thêm động lực đi làm mỗi ngày”, chị Nguyễn Thị Hồng, đoàn viên công đoàn hóm hỉnh nói.

Ở Scavi Huế, những hoạt động chăm lo được triển khai xuyên suốt từ phúc lợi đến giáo dục. Chương trình “Tuyên dương con em đoàn viên học giỏi” mang đến niềm vui ấm áp cho hàng trăm gia đình; “Chắp cánh Scavi” trở thành điểm tựa cho những trường hợp đặc biệt khó khăn. Câu chuyện về chị Phạm Thị Luyện - người mẹ đang trong thời gian nghỉ thai sản nhưng là lao động chính, sống trong căn nhà tạm bợ, hay hoàn cảnh của chị Phạm Thị Hoan với ba con nhỏ và người chồng mắc bệnh nặng… khiến nhiều người xúc động. Mỗi phần hỗ trợ 10 triệu đồng không chỉ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn, mà còn là lời nhắc rằng trong đại gia đình Scavi, không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong nhịp phục hồi sau lũ và bước vào cao điểm sản xuất, những hoạt động ấy không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, mà còn tạo nên “lá chắn mềm” để bảo vệ NLĐ trước các rủi ro mới của đời sống hiện đại. Từ khu nhà ăn của HBI đến các xưởng may ở Long Thọ, từ sân khấu tuyên truyền an ninh mạng đến những ngôi nhà còn lấm bùn sau lũ, tinh thần đồng hành của công đoàn vẫn lặng lẽ lan tỏa - đủ ấm để người lao động bớt lo, đủ bền để họ tin rằng luôn có một tập thể đứng phía sau.