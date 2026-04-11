Ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Sư phạm và Trường INSA Centre Val de Loire

Hai bên tiến hành ký kết hợp tác đào tạo

Tại buổi lễ, hai bên đã thông qua các nội dung hợp tác, thống nhất triển khai chương trình đào tạo liên kết hệ kỹ sư theo mô hình (2+3) với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, hai bên sẽ tuyển chọn sinh viên Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc ở các môn khoa học tự nhiên bậc THPT để tham gia chương trình.

Chương trình đào tạo do INSA CVL ban hành, được thực hiện theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 thực hiện tại HUEdu trong thời gian 2 năm, tương đương với chương trình đào tạo hai năm đầu của INSA CVL; giai đoạn 2 thực hiện tại INSA CVL trong thời gian 3 năm. Sinh viên hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của chương trình sẽ được cấp bằng kỹ sư của INSA CVL theo quy định hiện hành.

Thay mặt Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá cao những kết quả bước đầu rất tích cực của đợt phỏng vấn sinh viên khóa K16 vừa qua. Trong gần 20 năm hợp tác, chương trình đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, với gần 250 sinh viên trúng tuyển; trong đó, hơn 100 sinh viên đã tốt nghiệp thành công và được cấp bằng kỹ sư của Pháp. Nhiều sinh viên trong số đó tiếp tục theo học bậc tiến sĩ và đã, đang quay trở về đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho chất lượng và hiệu quả của chương trình.

Để có được những thành tựu đó, nhà trường trân trọng ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của các đối tác như Trường INSA Centre Val de Loire, Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam. Nhờ đó, chương trình được triển khai một cách hiệu quả và bền vững.