Ra mắt Trung tâm Đào tạo thực hành nghề du lịch bền vững

Buổi lễ đã giới thiệu mô hình Trung tâm Đào tạo thực hành nghề du lịch bền vững, nơi kết hợp lý thuyết với thực hành theo tiêu chí giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.

Trung tâm không chỉ là không gian giới thiệu những thực hành tốt trong du lịch giảm nhựa dành cho học sinh, sinh viên và cộng đồng thông qua việc trình bày các vật liệu thay thế nhựa trong du lịch, quy trình vận hành du lịch, đào tạo nghề du lịch bền vững, hay các tour du lịch giảm nhựa; mà còn là điểm kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các bên liên quan nhằm cùng xây dựng hệ thống du lịch xanh, thân thiện môi trường và bền vững tại thành phố.

Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển Trường Cao đẳng Du lịch Huế theo định hướng giáo dục xanh, giảm nhựa và bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường cũng ký kết hợp tác đào tạo với các phường, xã trên địa bàn TP. Huế, với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cùng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, gắn phát triển du lịch bền vững với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế. Đồng thời, trường cũng ký kết với các địa phương nhằm thúc đẩy du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa - di sản và bản sắc địa phương, triển khai các chương trình đào tạo nghề theo nhu cầu thực tiễn, đào tạo nghề nông thôn và nâng cao năng lực cho cộng đồng.

Buổi lễ còn giới thiệu tour du lịch giảm nhựa trong ngày do Hội Lữ hành TP. Huế xây dựng, cùng các hoạt động trải nghiệm thực tế như lớp học nấu ăn “Cooking Class giảm rác, giảm nhựa” và tận dụng nguyên liệu thường bị bỏ đi. Thông qua sự kiện này, Trường Cao đẳng Du lịch Huế khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Dự án TVA để mở rộng, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình đào tạo du lịch bền vững, góp phần xây dựng Huế trở thành điểm đến xanh, thân thiện với môi trường.