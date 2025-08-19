Ký kết hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

2 đơn vị tại lễ ký kết

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động trọng tâm, trong đó chú trọng chuyển đổi số tại BVTW Huế. Sở Khoa học & Công nghệ sẽ hỗ trợ tích hợp bệnh án điện tử, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, dịch vụ công y tế lên nền tảng Hue-S; đồng thời đảm bảo an toàn thông tin, số hóa dữ liệu y tế và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng bệnh viện thông minh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, viên chức y tế về công nghệ thông tin và kỹ năng chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh truyền thông số thông qua các kênh như Hue-S, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh thông minh và tổng đài 19001075 nhằm tăng cường khả năng tiếp cận, hỗ trợ người bệnh.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, BVTW Huế và Sở Khoa học & Công nghệ thống nhất phấn đấu mỗi năm đề xuất ít nhất 20 nhiệm vụ nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực y dược, tham gia triển khai ít nhất 5 nhiệm vụ cấp thành phố, đồng thời đề xuất các đề tài cấp quốc gia. Đặc biệt, mục tiêu đặt ra là hằng năm sẽ có ít nhất 2 văn bằng bảo hộ sáng chế được công nhận từ kết quả nghiên cứu khoa học.

Việc ký kết hợp tác không chỉ góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành y tế mà còn tạo tiền đề quan trọng để BVTW Huế từng bước trở thành trung tâm y tế thông minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số.