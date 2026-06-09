Sắp xếp nguyện vọng hợp lý để tăng cơ hội vào đại học

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh

Để sắp xếp nguyện vọng hợp lý và tăng cơ hội trúng tuyển đại học, TS. Lê Văn Tường Lân lưu ý: Trước hết, thí sinh cần đánh giá đúng năng lực bản thân thông qua kết quả học tập THPT, điểm thi thử, kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ và các thành tích liên quan. Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của các trường, bao gồm chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển, phương thức tuyển sinh, điều kiện phụ, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điểm chuẩn các năm gần đây.

Nguyên tắc quan trọng nhất khi sắp xếp nguyện vọng là đặt ngành học, trường học mà mình yêu thích nhất ở vị trí ưu tiên cao nhất. Hệ thống xét tuyển hiện nay sẽ xét theo thứ tự nguyện vọng của thí sinh, vì vậy nếu đặt ngành yêu thích ở phía sau, các em có thể bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển vào ngành phù hợp với mình.

Thí sinh nên chia nguyện vọng thành các nhóm: Nhóm ngành mong muốn, nhóm phù hợp với năng lực và nhóm an toàn. Cách sắp xếp này giúp tăng khả năng trúng tuyển nhưng vẫn giữ được cơ hội theo đuổi ngành học mong muốn.

Chọn đúng ngành học yêu thích sẽ tác động như thế nào đến quá trình học tập và định hướng nghề nghiệp của sinh viên?

Lựa chọn ngành học phù hợp với sở thích và đam mê có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình học tập cũng như phát triển nghề nghiệp lâu dài. Khi học đúng lĩnh vực mình yêu thích, sinh viên thường có động lực học tập tốt hơn. Tuy nhiên, đam mê cần đi cùng với năng lực và sự hiểu biết thực tế về ngành nghề. Thành công sau khi tốt nghiệp không nằm ở việc chọn ngành “hot”, mà phụ thuộc vào sự phù hợp giữa năng lực, sở trường, thái độ học tập và nhu cầu của thị trường lao động.

Theo ông, thí sinh nên cân nhắc như thế nào giữa ngành học yêu thích và xu hướng việc làm hiện nay?

Theo tôi, thí sinh nên lựa chọn ngành học dựa trên sự phù hợp với năng lực, sở thích và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhiều ngành nghề đang thay đổi nhanh cả về nhu cầu nhân lực lẫn yêu cầu kỹ năng. Vì vậy, thay vì chỉ chạy theo những ngành đang được quan tâm, thí sinh cần chú ý đến các năng lực cốt lõi mà chương trình đào tạo mang lại như kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy phân tích, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời.

Đối với các ngành đặc thù hoặc các ngành có yêu cầu ngoại ngữ, năng khiếu, thí sinh cần đọc kỹ điều kiện xét tuyển và các yêu cầu riêng của từng cơ sở đào tạo để tránh sai sót khi đăng ký. Ngoài ra, các em nên tham khảo ý kiến từ thầy cô, chuyên gia tư vấn, sinh viên đang theo học, cựu sinh viên và doanh nghiệp; đồng thời chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Với những thí sinh còn băn khoăn trong việc lựa chọn ngành học và sắp xếp nguyện vọng, ông muốn nhắn gửi điều gì?

Trước nhiều lựa chọn ngành nghề hiện nay, việc băn khoăn, lo lắng là điều rất bình thường đối với học sinh cuối cấp. Điều quan trọng là các em không nên quá áp lực mà cần bình tĩnh tìm hiểu thông tin, hiểu rõ bản thân và xác định mục tiêu học tập, nghề nghiệp của mình.

Không có ngành học nào tốt nhất cho tất cả mọi người, chỉ có ngành học phù hợp nhất với từng cá nhân. Sự phù hợp ở đây bao gồm năng lực, sở thích, điều kiện học tập và định hướng phát triển lâu dài.

Vì vậy, khi sắp xếp nguyện vọng, các em hãy mạnh dạn đặt ngành học mình yêu thích nhất ở vị trí ưu tiên cao, đồng thời chuẩn bị thêm các phương án dự phòng hợp lý để tăng cơ hội trúng tuyển.

Xin cảm ơn ông!