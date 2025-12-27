  • Huế ngày nay Online
Kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung

HNN.VN - Sáng 27/12, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế kỷ niệm 30 năm thành lập (1995 - 2025).

Nhà trường tặng hoa chúc mừng

CRD được thành lập ngày 7/11/1995 theo Quyết định số 73/QĐ-TC của Giám đốc Đại học Huế, trong bối cảnh đời sống nông thôn miền Trung còn nhiều khó khăn, sản xuất lạc hậu và tỷ lệ hộ nghèo cao. Ngay từ những ngày đầu, CRD xác định sứ mệnh là kết nối tri thức khoa học của nhà trường với thực tiễn đời sống cộng đồng, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn bền vững.

30 năm qua, CRD triển khai hơn 200 dự án tại khoảng 250 xã, chủ yếu ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, với tổng nguồn lực huy động gần 300 tỷ đồng. Các chương trình, dự án tập trung vào phát triển sinh kế, xây dựng năng lực cộng đồng, quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em.

CRD có những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, xuất bản và vận động chính sách, với khoảng 60 đề tài nghiên cứu, 40 đầu sách và hơn 80 bài báo khoa học trong nước và quốc tế. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trong thực tiễn và được các cơ quan quản lý, địa phương tham khảo trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và nông thôn.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế khẳng định, CRD là một đơn vị tiêu biểu trong hoạt động phục vụ cộng đồng của nhà trường, góp phần nâng cao uy tín học thuật, hình ảnh và trách nhiệm xã hội của trường; đồng thời là cầu nối hiệu quả giữa đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn phát triển nông thôn.

Dịp này, tập thể CRD nhận được các phần thưởng cao quý: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của UBND thành phố Huế, Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế vì những đóng góp đáng ghi nhận trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
