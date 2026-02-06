Nâng cao chất lượng hoạt động Phòng giao dịch Bến Ngự

Nghi thức cắt băng khai trương cơ sở mới của Phòng giao dịch Bến Ngự

Phòng giao dịch Bến Ngự được thành lập từ năm 2012 với tên gọi là Quỹ Tiết kiệm Bến Ngự và đăng ký mở Phòng giao dịch năm 2013. Từ một đơn vị có quy mô khiêm tốn, Phòng giao dịch Bến Ngự đã từng bước xây dựng nền tảng khách hàng ổn định, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của BIDV chi nhánh Huế. Phòng giao dịch Bến Ngự được xây dựng và vận hành theo mô hình nhận diện thương hiệu mới của BIDV, nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao dịch ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Lê Hiếu - Giám đốc BIDV chi nhánh Huế nhấn mạnh, BIDV chi nhánh Huế xác định rõ định hướng đối với Phòng giao dịch Bến Ngự là lấy khách hàng làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp. BIDV chi nhánh Huế sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Phòng giao dịch Bến Ngự, tạo nền tảng về nguồn lực, định hướng và công nghệ để Phòng giao dịch chủ động, linh hoạt và phát huy tốt vai trò là điểm chạm trực tiếp, phục vụ hiệu quả khách hàng trên địa bàn. Đồng thời, BIDV chi nhánh Huế cũng cam kết gắn bó lâu dài với cộng đồng dân cư và doanh nghiệp, mang đến nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại.