17 người ứng cử, bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Huế

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo Nghị quyết, cả nước có 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử; cử tri sẽ bỏ phiếu vào ngày 15/3 để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Dự kiến ngày 22/3 công bố kết quả và Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc ngày 6/4.

Thành phố Huế được chia thành 4 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 9, số người ứng cử là 17 người. Trong đó, đơn vị bầu cử số 1, 3 và 4 mỗi đơn vị bầu 2 đại biểu (4 ứng cử viên); đơn vị bầu cử số 2 bầu 3 đại biểu (5 ứng cử viên). Cụ thể:

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Phong Điền, Phong Phú, Phong Dinh, Phong Thái, Phong Quảng, Hương Trà, Kim Trà và các xã: Quảng Điền, Đan Điền, Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

Các ứng cử viên tại đơn vị này gồm: bà Đoàn Thị Lành, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Phong Dinh; ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV; bà Nguyễn Thị Sửu (Kê Sửu), Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Huế; bà Hồ Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã, Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Phú Thượng, xã A Lưới 3.

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Phú Xuân, Hương An, Kim Long, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Thuận An. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

Các ứng cử viên tại đơn vị này gồm: ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Tiến Hùng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế; bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Xuân; bà Lê Thị Lệ Thủy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã A Lưới 2; ông Võ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Ủy ban Bầu cử thành phố kiểm tra Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự công tác bầu cử

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Phú Bài, Hương Thủy, Thanh Thủy. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

Các ứng cử viên tại đơn vị này gồm: ông Lê Chí Hùng Cường, Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Bí thư Đoàn Đại học Huế, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Huế; bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; ông Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các xã: Phú Vinh, Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc, Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng. Số ĐBQH được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

Các ứng cử viên tại đơn vị này gồm: bà Lê Thị Nguyên Chinh, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Hữu, xã Long Quảng; ông Nguyễn Tiến Nam, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; bà Trần Thị Phượng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Vinh Lộc; ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.